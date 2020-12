Pepe a spus adevărul în legătură cu tânăra de 19 ani din viața lui, pe care a declarat că o iubește necondiționat. Cântărețul a dezvăluit cine este, de fapt, Rebecca, și ce relație are cu tânăra respectivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Divorțul dintre Pepe și Raluca Pastramă este printre cele mai discutate subiecte din showbiz în acest moment și numeroase detalii încep să iasă la iveală. De data aceasta, viața lui Pepe este din nou în vizorul presei, după ce artistul a declarat că iubește o tânără de 19 ani.

Pepe a vorbit despre Rebecca și nu este o amantă de-a artistului, așa cum se zvonește. Tânăra este nimeni alta decât sora vitregă a lui Ionuț Pascu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adevărul despre tânăra de 19 ani din viața lui Pepe. Cine este, de fapt, Rebecca

De când și-a anunțat pe YouTube divorțul de Raluca Pastramă, Pepe se află în centrul atenției în lumea mondenă românească. Interpretul de muzică latino a spus că preferă calea unei despărțiri în termeni amiabili, dar se pare că soția lui nu își dorește la fel.

După ce a cerut ordin de protecție împotriva celui cu care a fost împreună timp de opt ani, Raluca l-a acuzat pe cântăreț că ar fi agresat-o fizic în public, lucru pe care Pepe l-a negat cu hotărâre. Ulterior, bruneta a renunțat la ordin din motive pe care nu le-a justificat în fața instanței.

ADVERTISEMENT

Un detaliu care a ieșit la iveală în legătură cu Pepe este tânăra de 19 ani din viața lui pe care a declarat că o iubește. Deși fanii s-ar fi așteptat să fie vorba despre o amantă, Rebecca este ora vitregă a cântărețului, așa cum a spus în urmă cu ceva timp.

Mai mult, Pepe susține că ține foarte mult la sora lui, motiv pentru care o ajută să înceapă o carieră muzicală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Eu ştiam de sora mea de când s-a născut. De fraţii mei am aflat când m-am născut, ca să zic aşa, ei sunt mai mari decât mine. Mai am încă trei fraţi, sunt cel mai mic din familie. Am luat-o ca atare, care e problema? Sora mea e frumoasă, îi seamănă lui tata. Îi doresc tot binele din lume”, spunea artistul.

Mulți dintre fani nu știau că artistul are o soră vitregă atât de tânără și au fost surprinși atunci când au aflat. Pepe a lămurit acest mister pentru a evita diverse speculații ce apar în presă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Rebecca susține că Pepe nu a ajutat-o niciodată

Pe de altă parte, Rebecca Pascu a mărturisit că nu se află deloc în relații bune cu artistul și că acesta nu o ajută deloc, așa cum susține el. Această informație a fost dezvăluită chiar de tânără pentru cancan.ro. Mai mult, Rebecca susține că Pepe o ignoră în totalitate.

„Nu am o relație atât de apropiată de Pepe. Cred că în toată viața ne-am văzut de vreo 6 ori. Ultima dată când ne-am văzut a fost în momentul în care tata a fost operat. Asta se întâmpla în urmă cu doi sau trei ani. Tatăl meu vrea ca eu cu frații mei să fim foarte apropiați, dar ei țin distanța față de mine. Eu încerc, dar dacă văd că sunt refuzată și nu am cum să insist atât de mult.

ADVERTISEMENT

Pepe nu m-a ajutat niciodată și există și conversații în care eu îi trimit cover-urile mele și el nu-mi răspunde la telefon. O singură dată mi-a răspuns, acum doi ani, când i-am trimis un cover și el mi-a zis: E mai ok.

Dar nu mi-a dat aripi și nici nu m-a încurajat în vreun fel. Eu am așteptat întotdeauna o părere din partea lui. Sunt dezamăgită pentru că aș fi vrut să am parte de încurajare măcar din partea familiei, dar nu o am din partea lui.

ADVERTISEMENT

Eu cred că a înțeles că vreau să mă ridic pe numele lui, dar eu nu vreau asta. Faptul că are barul acela pe care-l face online… a chemat multe alte fete, iar eu nici măcar nu știu cum arată barul acela online. Mi-aș fi dorit să cânt lângă el, dar nu se poate”, a declarat tânăra pentru sursa citată mai sus.