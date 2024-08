Adevărul despre transferul care l-a băgat la închisoare pe George Copos: „Nu face așa ceva!”

George Copos a preluat Rapidul în anul 1992 și timp de 21 de ani a condus destinele clubului din Giulești, echipa reușind pe perioada domniei sale să câștige două titluri de campioană a României, patru cupe și patru supercupe. Mai mult decât atât, în sezonul 2005/06 gruparea giuleșteană a jucat sferturi de finală în Cupa UEFA, unde a fost eliminată de Steaua București.

Grigore Sichitiu: „Era o diferență între ce a plecat de la turci și ce a ajuns în contul nostru”

Cea mai importantă parte a istoriei clubului Rapid București se leagă de . În tot acest timp, suporterii echipei s-au bucurat de momente unice, însă, de partea cealaltă, Rapidul l-a dus pe George Copos către o condamnare la închisoare.

Fost președinte al clubului din Giulești la vremea respectivă, la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST care a fost transferul care i-a semnat sentința lui Copos și care l-a trimis, implicit, la închisoare.

„Am lucrat cu George Copos ani de zile, un om serios, dar am lucrat și cu Nichita și Pinalti, deci încă doi, care au fost și ei pe la universitatea serală și atunci am zis: > Nu l-am înțeles pe domnul Copos, că el, la contractul lui Bratu la Galatasaray, eram acolo, eram director general și i-am zis: > Era o diferență între ce a plecat de la turci și ce a ajuns în contul nostru.

Eu l-am atenționat și i-am zis: > Și iată că a făcut greșeala, a semnat și pentru asta, ceea ce este nedrept, pentru că să-ți dau un exemplu: Eu am semnat împrumuturi ale lui Copos în jur de 25-30 de milioane de la companie către club, eu am făcut UFC Rapid în 94, după eu am făcut AFC Rapid, partea juridică și eu am făcut FC Rapid. Când m-am dus cu Daniel Niculae am rămas extrem de surprins că el a putut să preia toate indicativele FC Rapid, când aveau 10 jucători la Comisia FIFA de Litigii.” , a declarat Grigore Sichitiu.

1.75 milioane de euro încasa Rapid în schimbul lui Florin Bratu de la Galatasaray, după un sezon în care marca de șase ori pentru rapidiști.

Grigore Sichitiu: „George Copos a fost un om cu un simț extraordinar la bani”

Grigore Sichitiu, fostul președinte al giuleștenilor, a dezvăluit ce rol avea George Copos în fotbal în 1979.

„Eu eram prieten bun cu George Copos din 1979, că el era membru în comitetul executiv la Federația Internațională a Sportului Universitar.

Copos a fost extrem de tare. El era șeful pe secțiunea de sport în UASCR. De aici ne-am împrietenit, am venit și eu de la Bacău, l-am cunoscut, am fost în Mexic și după aceea am urmat căile acestea.

George a fost un om cu un simț la bani extraordinar. Fantastic și inteligent pentru că iată ce a făcut, el a crescut și a făcut avere pe banii lui. A și avut doi finanțiști buni, pe domnul Albu și cu încă unul, oameni care l-au ajutat mult.

Nu am ajuns întâmplător la Rapid. Mă lega o prietenie veche de George Copos. După turneul final, să conduci secțiune de comisie cu peste 100 de medici în sport din toată lumea, în Canada sau Japonia, astea nu sunt niște lucruri pe care ți le poate da cineva.”, a transmis Grigore Sichitiu.

