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Lorenzo Biliboc a fost dorit în această vară de Universitatea Cluj, iar acum „Șepcile Roșii” ar încerca din nou acest transfer. Au oferit 500.000 de euro, încercând să profite de situația financiară a rivalei din Gruia, însă momentan e neclar ce se va întâmpla cu jucătorul. Dacă patronul Varga cere din nou milioane de euro, Marius Șumudică e de părere că acest transfer nu se va face niciodată.

Ioan Varga cere 3 milioane de euro pe Biliboc, Marius Șumudică nu crede în acest transfer

„Eu, din informațiile pe care le am și din discuțiile avute cu cei din conducere, în speță domnul Zăvăleanu, Marian Copilu, am văzut că a ieșit și Neluțu Varga, știu că nici măcar nu s-a ajuns la o discuție preliminară. N-a fost nici măcar o discuție preliminară. Sunt așa, zvonuri care apar prin presă, să destabilizeze, să-i facă mari pe unii și mici pe alții.

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Nu s-a pus problema. a fost la echipa națională, unde nu înțeleg de ce nu e folosit la U21, în condițiile în care la mine jucase titular, mai are doi ani de «under» și în ultimul meci n-a fost folosit nici măcar un minut”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, nemulțumit că Lorenzo Biliboc nu joacă la echipa națională U21

Mai mult, antrenorul celor de la în care fotbalistul este chemat degeaba la naționala U21, fără să joace. „Au jucat jucători care nu joacă nici măcar un minut la echipele lor de club.

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Te doare, îți pleacă jucătorul, nici nu se antrenează cu tine, nici nu joacă la echipa națională, pierde timpul, pierde ziua de meci, iar când vine înapoi, vine total nepregătit și face o contractură musculară, ceea ce Biliboc n-a avut până acum. Îl chemi la echipa națională, se spune că e unul dintre cei mai buni «underi», dar să nu fie folosit niciun minut? Pentru mine e cu semnul întrebării, dă cu virgulă. A jucat, joacă meci de meci la mine”, a completat antrenorul.

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