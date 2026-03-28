Adevărul despre „UEFA a amendat Steaua Roșie pentru o scenografie cu Iisus”. De fapt, nu este Hristos!

ADVERTISEMENT

Steaua Roșie, cea mai bine cotată echipă din fotbalul sârb, a primit o amendă din partea UEFA pentru incidentele din tribunele de la ultimele jocuri din Europa League. Clubul din Belgrad a fost sancționat cu aproape 100.000 de euro din cauza comportamentului fanilor. Suporterii au aprins materiale pirotehnice, au avut scandări politice și au afișat o scenografie impresionantă, cu un mesaj religios.

Ce scenografie au afișat, de fapt, suporterii sârbi. Nu este vorba despre Iisus Hristos

În spațiul online s-a rostogolit informația conform căreia Steaua Roșie ar fi primit o amendă de 100.000 de euro de la UEFA întrucât suporterii ar fi afișat în peluză . Pe TikTok, videoclipurile au adunat mii de reacții, iar mesajul a fost preluat și pe alte platforme precum Facebook sau Twitter.

ADVERTISEMENT

Informația este însă eronată. În primul rând, scenografia aleasă de fanii sârbi nu l-a reprezentat pe Iisus Hristos, ci pe Sfântul Simeon Izvorâtorul de Mir, întemeietorul statului medieval sârb. Născut sub numele de Ștefan Nemanja, el a fost mare jupân și conducător al sârbilor în secolul al XII-lea. A fost cel care a reușit să unifice teritoriile și să consolideze identitatea politică și religioasă a poporului său. Spre finalul vieții, a renunțat la tron și s-a călugărit, primind numele de Simeon, stabilindu-se la Muntele Athos. Mesajul ultrașilor a fost: „Fie ca credința noastră să ne conducă spre victorie”.

🇷🇸 UEFA has fined Serbian football club FK Crvena Zvezda €40,000 over a large tifo displayed by fans during a Europa League match against LOSC Lille. The tifo featured an Orthodox icon of Jesus Christ and a Serbian-language banner reading, “May our faith lead you to victory.”… — Visegrád 24 (@visegrad24)

Amenda primită de Steaua Roșie după meciul cu Lille

Este adevărat că UEFA a dat o amendă, însă nu pentru o scenografie cu chipul lui Iisus, ci pentru un mesaj nepotrivit pentru un meci de fotbal. Gestul suporterilor i-a costat, în total, pe sârbi doar 40.000 de euro. Deocamdată, pe site-ul oficial al Stelei Roșii Belgrad nu apare nimic despre o asemenea sancțiune.

ADVERTISEMENT

Nu a fost însă singura sancțiune primită de sârbi. Steaua Roșie Belgrad a mai primit 10.500 de euro întrucât su , 17.000 de euro pentru aprinderea materialelor pirotehnice și 28.000 de euro pentru blocarea căilor de acces de pe stadion.

ADVERTISEMENT

40.000 euro – amendă pentru o scenografie nepotrivită

10.500 euro – obiecte aruncate pe suprafața de joc

17.000 euro – materiale pirotehnice

28.000 euro – blocarea căilor de acces pe stadion

Francezii nu au scăpat mai ușor! Lille a fost amendată de UEFA după ce suporterii au afișat mesajul „Kosovo e Serbia”

Nici cei de la Lille nu au scăpat mai ușor. Clubul francez a fost de asemenea amendat pentru incidentele de la meciul tur. Suporterii au avut un mesaj de susținere pentru fanii celor de la Steaua Roșie Belgrad. Aceștia au afișat mesaje politice, iar pe harta Serbiei au integrat și statul Kosovo, un mesaj clar politic pe care forul european nu îl acceptă.

ADVERTISEMENT

În total, francezii trebuie să plătească aproximativ 70.000 de euro din cauza comportamentului suporterilor. UEFA are reguli stricte, iar sancțiunile vin aproape instant atunci când în tribune se întâmplă lucruri care contravin reglementărilor forului internațional. Și echipele din România au primit, în trecut, amenzi serioase.