Adevărul despre ultima ceartă dintre Neluțu Varga și Dan Petrescu: „De la voi a plecat totul!” Video Exclusiv

Dan Petrescu e pe „cai mari” la Lucrurile nu erau însă la fel de „roz” între el și conducerea clubului în urmă cu ceva timp, după ce campioana României fusese învinsă pe teren proriu de Sivasspor.

Adevărul despre cearta dintre Neluțu Varga și Dan Petrescu: „Ochiul furtunii a început de la patron”

La jumătatea lunii septembrie, imediat după înfrângerea suferită de CFR Cluj pe teren propriu cu Sivasspor, în etapa a 2-a din grupele Conference League, între patronul Neluțu Varga și antrenorul Dan Petrescu a izbucnit un conflict, care era cât pe ce să ducă la o despărțire.

Supărat că ar putea rata calificarea în primăvara europeană, ceea ce ar aduce cu sine și un mare minus financiar, pentru a redresa o corabie ce intrase în derivă. Până la urmă, după mai multe zile de tensiuni, cu lucrurile s-au calmat, iar Dan Petrescu a rămas la CFR Cluj. pe care conducerea campioanei nu a fost dispusă să o achite.

Acum, la aproape o lună și jumătate de la acel incident, s-a aflat în mare parte adevărul despre ce s-a petrecut atunci în Gruia și cine a fost principalul vinovat. Totul, în

Într-o discuție cu președintele clujean Cristi Balaj, moderatorul Horia Ivanovici a dorit să lămurească subiectul conflictului cu Dan Petrescu și dacă nu cumva era o greșeală să se despartă de tehnician în luna septembrie.

„Cristi, spune-mi un lucru, și cu asta am închis subiectul Dan Petrescu… Ar fi fost o greșeală să vă despărțiți acum câteva săptămâni de Dan Petrescu?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Bineînțeles, și nu întâmplător am recomandat atunci să fim ponderați. Deja anumiți ziariști îl vedeau înlocuit, dădeau și nume”, a fost răspunsul lui Cristi Balaj.

Observând că oficialul CFR-ului încerca să mascheze vina clubului, Horia Ivanovici a intervenit prompt: „Cristi, am o rugăminte… Tu ești un tip foarte abil și foarte inteligent. Lucrurile nu stau chiar așa, hai să nu o dăm acum pe anumiți jurnaliști. Ochiul furtunii, ca să spun așa, a început de la domnul Varga, știi foarte bine…”

„Da, de la noi, pentru că nu am știut să ne spălăm rufele în familie”, a recunoscut franc Balaj.

Cristi Balaj, în direct la Fanatik SuperLiga: „CFR Cluj are o maturitate și nu se mai iau decizii la cald!”

Dialogul a continuat apoi, fiecare dintre cele două „tabere” încercând să-și argumenteze cât mai bine poziția. Iar concluzia a fost una singură: totul a plecat de la patronul Neluțu Varga.

Horia Ivanovici: „Deci nu jurnaliștii… Principala nemulțumire a venit din partea patronului, care în acele zile a avut o problemă în ceea ce-l privește pe Dan Petrescu, bineînțeles ulterior rezolvată. Dar, repet, nu jurnaliștii au creat furtuna. Totul a plecat de la voi!”

Cristi Balaj: „Am înțeles, am lămurit acest lucru la începutul discuției, când am spus că nu am știut să ne spălăm rufele în familie. Dar, cu toate acestea, chiar și după ce am ieșit și am spus în repetate rânduri «continuăm cu Dan Petrescu», iar patronul echipei a spus că «rămâne Dan Petrescu și el va fi în continuare antrenorul echipei»…

Cu toate acestea au apărut anumiți jurnaliști care au adresat întrebări «te dă afară dacă nu te califici?», «cine va fi următorul antrenor?». Au dat și nume, chiar și după ce am lămurit și am ieșit public în nenumărate rânduri și am spus că vom continua cu Dan Petrescu.”

Horia Ivanovici: „Ai dreptate, dar știi cum e… Cutia Pandorei voi ați deschis-o. Presa, știi cum e, până la urmă ăsta e rolul ei.”

Cristi Balaj: „Îmi doream ca Dan Petrescu să continue la club și s-a întâmplat. Clubul CFR are la acest moment o maturitate și nu se iau decizii la cald. Ceea ce este foarte important.”

Dialogul s-a terminat cu dezvăluirea cu Cristi Balaj despre Acesta se încheie în vara lui 2024, dar conducerea campioanei ia în calcul foarte serios varianta să-i propună tehnicianului prelungirea.