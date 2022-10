Adevărul despre un fake news național: Elon Musk nu a fost în România: “Nici nu avea de gând să vină!”

Un fake news uriaș s-a rostogolit timp de trei zile în presa din România despre presupusa vizită a lui Elon Musk la noi. La Castelul Bran s-a organizat o petrecere cu ștaif cu ocazia Halloween-ului la care, într-adevăr, au participat câțiva oameni de afaceri mai mult sau mai puțin cunoscuți, printre care și boss-ul de la PayPal împreună cu iubitul său.

Cât despre participarea lui Musk, din informațiile verificate în exclusivitate de FANATIK, acesta nici măcar nu avea de gând să ajungă în țara noastră. Informația, publicată inițial de site-ul , a fost preluată de aproape toată presa din România, dezvăluirile făcute de portalul citat depășind însă orice închipuire, povești inventate despre meniul lui Elon Musk, cheltuielile făcute de miliardarul Tesla și alte asemenea informații din categoria fake news abundând pe site-ul cu pricina.

ADVERTISEMENT

Fake-news-ul ”Elon Musk în România”, demontat de participanții de la petrecerea miliardarilor

FANATIK l-a contactat pe omul de afaceri și consultantul Sorin Constantinescu, cel care în mediul online a spus că oferă 10.000 de euro persoanei care îi va da o poză cu .

Fostul consilier în Guvernul României pentru jocurile de noroc chiar a glumit pe seama așa-zisei descălecări a șefului Tesla pe meleagurile mioritice. Afaceristul ne-a spus că știe o parte din echipa lui Musk și că niciodată nu s-a pus problema să vină în România, cel puțin până acum.

ADVERTISEMENT

„Nici nu a fost vorba să închirieze Castelul Bran. Am văzut acest fake news timp de câteva zile și nu m-am mai putut abține, de aceea am reacționat. Cunosc staff-ul lui Musk, am surse 100% sigure că totul e o minciună.

Da, ofer 10.000 de euro, ofer și un milion pentru că știu sigur că Musk nu a venit în România, nici măcar nu avea de gând să vină. M-am enervat când am văzut că s-a scris că a mâncat sarmale, că a făcut nu știu ce… Chiar așa să mințim poporul? Vă spun 100% că nu a fost și nu avea de gând să vină”, a declarat Sorin Constantinescu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Consultantul pe chestiuni de gaming ne-a mai zis că nu s-ar fi mirat să se afle că au venit și câțiva artiști mari decedați, dacă tot a fost sărbătoarea morților. „Păi și Angelina Jolie am văzut că trebuia să fie. Mai era să ajungă și Elvis Presley, dacă tot a fost Halloween”, ne-a zis amuzat Constantinescu.

Imediat după ce a postat că oferă 10.000 de euro pentru o poză cu Sorin Constantinescu a primit sute de poze, toate photoshopate. „Românii sunt foarte inventivi. Am primit deja 200 de poze, toate fake, vă dați seama”, a concluzionat consultantul.

ADVERTISEMENT

Eduard Irimia, dezvăluiri exclusive despre ”petrecerea lui Elon Musk”

Eduard Irimia, unul dintre cei mai cunoscuți organizatori de evenimente exclusiviste din România, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK cum s-a desfășurat, de fapt, petrecerea pe care unii au prezentat-o ca fiind a lui Elon Musk.

ADVERTISEMENT

El ne-a dezvăluit că organizatorii party-ului au fost nume grele în afacerile mondiale, că la eveniment au luat parte miliardari din toate domeniile, fie că vorbim de cel autor, fie că vorbim de IT, dar și vedete.

”Au fost mai mulți miliardari ai lumii. Dar Elon Musk nu a fost. Știu că spun unii că e în România, dar, vă asigur, eu nu l-am văzut. Au fost mulți oameni din IT, de la Google, de la PayPal. Dar nici Elon Musk, nici Angelina Jolie nu au fost”, ne-a spus, în exclusivitate, Eduard Irimia.

Mai mult, n-a precizat Eduard Irimia, el a ajutat la buna desfășurare a evenimentului care a adus orașul și castelul Bran în centrul atenției unor dezinformări de proporții. ”Au apelat la mine pentru că aveau nevoie, în ultima secundă, de toate elicopterele disponibile din România.

Inițial am avut niște probleme, dar, într-un final, am reușit să fac rost, de la Constanța, de câteva, toate cele disponibile la acea oră. Eu asta fac, organizez evenimente”, ne-a mai spus Eduard Irimia.

Ce spun cei de la Castelul Bran despre Elon Musk?

FANATIK a contactat și Administrația Castelului Bran, de unde a primit un răspuns sec, însă fără să confirme prezența lui Musk în țară. „Nu am voie să spun nimic. Este vorba de confidențialitate”, ne-a spus o angajată de la Bran.

La Castelul Bran au fost o serie de afaceriști importanți precum Peter Andreas Thiel (fondatorul PayPal), dar și suedezii Christian Koenigsegg (CEO Koenigsegg Automotive), împreună cu soția sa, Halldora.

Conform , care citează oficiali din Ministerul Afacerilor Interne, atât Elon Musk, cât și Angelina Jolie nu au ajuns în România. Cei doi, cetățeni americani, ar fi fost nevoiți să se înregistreze la punctele de frontieră românești, lucru care nu s-a întâmplat.