Adevărul despre viața privată a Oanei Roman. Ce se întâmplă după ce a anunțat că divorțează

Oana Roman a anunțat că nu mai este cale de întoarcere în relația cu Marius Elisei, vedeta mărturisind ce se întâmplă în viața sa privată după ce a transmis că divorțează după mai bine de 6 ani de căsnicie.

Șatena este mai hotărâtă ca niciodată să ia taurul de coarne și să fie fericită, în ciuda faptului că s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Isabela. Fiica fostului premier Petre Roman vrea să se concentreze mai mult pe sine, motiv pentru care se va pune mai des pe primul loc.

Soția lui Marius Elisei a început o serie importantă de schimbări pe care o va continua și anul acesta. Oana Roman visează să se bucure de libertatea la care a visat dintotdeauna și să nu mai pună la suflet răutățile gratuite pe care le aude în jur.

Oana Roman, adevărul despre viața sa. Ce vrea să facă după divorțul de Marius Elisei

Oana Roman își dorește să facă numai ce simte cu adevărat și să se bucure de tot ce-i oferă viața frumos. Vedeta se gândește să profite de toate oportunitățile ivite în cale atât pentru ea, cât și pentru fiica sa, Isabela, care probabil, va rămâne în grija sa.

„În 2020 am îndrăznit mai mult. Anul ăsta o să fiu și mai hotărâtă. Hotărâtă să mă bucur din plin de tot ce mi oferă viață. De libertatea de a trăi așa cum simt.

De a trăi după cum cred că e mai bine pentru mine și copilul meu. Voi profita de tot. Și nu mă voi împiedica de nimeni și nimic.

Prea mult am trăit pentru alții, prea mult mi a păsat de părerea și dorințele altora. E timpul meu. So be it!”, a scris Oana Roman pe Instagram, în dreptul unei imaginii în care apare cu un zâmbet larg pe față.

Șatena nu mai pare afectată de separarea de Marius Elisei, chiar dacă în urmă cu puțin timp spunea că este singura care încearcă să mai repare ceva. Vedeta și-ar fi dorit să comunice mai mult cu soțul său, care acum nu o sună nici măcar să vorbească despre copilul lor.

Din păcate, drumurile lor s-au despărțit la mai bine de 6 ani de mariaj. Oana Roman și Marius Elisei nu sunt la prima separare, însă de data aceasta sunt mai deciși ca niciodată să ajungă la notar pentru a desface căsnicia.

