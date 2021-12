Adevărul despre vila din Craiova în care Petrică Mîțu Stoian și-a trăit ultimii ani din viață. Ce avere avea, de fapt, îndrăgitul cântăreț

În urmă cu mai bine de o lună avea să se stingă din viață unul dintre cei mai îndrăgiți artiști de muzică populară din România. Petrică Mîțu Stoian a murit după ce a ajuns la o clinică de recuperare post-COVID-19.

Carmen Obârjanu: ”Nu există testament”

În urma sa, pe lângă suferința lăsată în sufletele fanilor și a celor apropiați, interpretul a lăsat și o avere impresionantă. Conform informațiilor apărute în spațiul public, după zeci de ani de carieră, Mîțu a adunat o avere de un milion de euro. Mai concret, artistul deținea o mașină de lux, un apartament în Capitală, două în Euforie Nord, casa părintească din Isverna și o vilă în Craiova.

Moștenire în jurul căreia acum s-a pornit un adevărat scandal între impresarul regretatului artist și familia lui Petrică Mîțu Stoian. Pentru că nu există un testament lăsat de cântăreț, se impune acum o succesiune, în urma căreia se va decide cine și cât va moșteni.

”Nu există testament. Acțiunile firmei se împart și devin acționari rudele alături de impresar. Nu pot vinde ce au în firmă, decât prin hotărârea acționarilor împreună. El ținea legătura cu familia lui, nu era străin de familia lui”, a declarat Carmen Obârjanu, avocata familiei regretatului interpret de muzică populară, conform .

Sora artistului îi aduce acuzații lui Doru Gușman

Reacția avocatei regretatului artist vine după ce în spațiul public, Maria Tărchilă și Doru Gușman și-au aruncat cuvinte grele unul altuia. În timp ce sora artistului a spus că nu vrea nimic decât casa părinteacsă și lucrurile de suflet ale artistului, pentru a deschide un muzeu în cinstea lui, , de cealaltă parte, Gușman a negat mereu totul.

Mai mult decât atât, conform spuselor sale, se pare că mare parte din ce a agonisit artistul de-a lungul vieții nu ar fi pe numele lui, ci pe firma pe care o deținea împreună cu Doru Gușman. Lucru care o deranjează pe Maria Tărchilă, mai ales că este vorba de vila din Craiova și de casa părintească.

”Trebuie să vedem adevărul. Am aflat ceva zvonuri că nici casa de la țara nu ar fi a lui, nici cea de la Craiova. Nu e nimic clar, dar ar fi pe firmă. Avem martori care spună că ar fi fost forțat să pună toată averea pe numele lui, nu știu, vorbim și noi în necunoștință de cauză. I-a controlat viața, nu a avut viața lui. El era liber, când era cu ei era mereu stresat. O să aflăm noi și de ce era așa de constrâns de această familie. Nu-l lăsa cu noi, cu nimeni”, a declarat Maria Tărchilă în cadrul emisiunii „ de la Prima TV.

”Eu nu am nimic de moștenit de la el”

Chiar dacă familia artistului a spus că impresarul i-ar fi manipulat pe Mîțu ca să ia anumite decizii referitoare la averea lui, cel care a împărțit casa și firma cu Petrică Mîțu Stoian , spunând chiar că va ajunge la tribunal cu sora bunului său prieten.

”Eu nu am nimic de moștenit de la el, eu ce am, am casa mea. El nu mi-a făcut niciun fel de act. Omul nu știa că moare. Nu este adevărat! Casa este pe numele lui. Bunurile care sunt pe firmă sunt acolo, se pot verifica, nu este problemă. Nu am pus stăpânire pe nimic. Să facă taxa de succesiune și să intre (n.r.: în posesia bunurilor). Suntem 50%, în firma administrator, în una este Petrică Mîțu Stoian cu mine și în cealaltă este el cu soția mea, care nu mai este. Nu este autoturismul lui, este autoturismul nostru, este pe firmă, este al firmei unde suntem amândoi administratori”, declara Doru Gușman într-o emisiune TV, notează