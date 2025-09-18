Adevărul din spatele accidentului lui Toto Dumitrescu. Mărturia care schimbă totul: ”Polițistul întreba dacă poate să-l cheme cineva”

Un martor al accidentului în care a fost implicat Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, face dezvăluiri explozive. Bărbatul a asistat la întreaga scenă și a făcut dezvăluiri în exclusivitate pentru FANATIK.

Toto Dumitrescu își va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv după ce autoturismul condus de el a fost implicat, duminică, într-un . Fiul lui Ilie Dumitrescu are un dosar penal pe motiv că a părăsit locul accidentului fără acordul polițistului sau procurorului, dar și pentru că a condus sub influența substanțelor interzise.

Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la testul antidrog. Rezultatele au scos la iveală că tânărul a consumat cocaină.

FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre martorii accidentului în care a fost implicat fiul lui Ilie Dumitrescu. Contrar informațiilor vehiculate inițial în presă, sursa FANATIK a dezvăluit că accidentul ar fi fost provocat de un , care a pătruns într-o intersecție fără să cedeze prioritatea, fără să se asigure și fără să frâneze.

Martor: ”Șoferița s-a trezit în mijlocul intersecției”

Mai mult, martorul a dezvăluit pentru FANATIK că șoferița a scăpat cu răni ușoare doar pentru că Toto Dumitrescu a avut prezență de spirit și a tras de volan, reușind să intre în plin în mașina condusă de șoferița identificată drept jucătoarea de tenis Ilinca Dalina Amariei. Asta în ciuda faptului că fiul lui Ilie Dumitrescu se afla sub influența drogurilor în momentul producerii accidentului, potrivit anchetatorilor.

”Dacă vă uitați și pe filmarea integrală, șoferița cu Audi a intrat în intersecție și n-a frânat deloc. S-a trezit acolo și a fost lovită de ăsta care circula regulamentar. Din punctul meu de vedere nu prea putea fi evitat accidentul. Chiar și pe filmarea din presă se vede că nu are stop pe frână la intersecție.

Audi a venit de pe Primăverii, a mers drept, a ajuns în intersecția asta în formă de T, unde drumul cu prioritate era din ”Mircea Eliade”. Ea nu s-a asigurat și s-a trezit buimacă în mijlocul intersecției. Nu a acordat prioritate de trecere ML-ului”, a declarat un martor ocular care a dorit să îi fie ascunsă identitatea, pentru FANATIK.

Ce a făcut șoferița din Audi după ce a fost lovită de Mercedesul condus de Toto Dumitrescu

Potrivit informațiilor dezvăluite de acesta, tânăra de la volanul automobilului Audi nu a suferit răni grave și a rămas în mașină doar pentru că a fost sfătuită să rămână acolo.

”Vă spun sigur că băiatul ăsta nu se face vinovat de producerea accidentului, el nu are nicio legătură. Dar se face vinovat pentru fuga de la locul accidentului și pentru faptul că, iată, conducea sub influența drogurilor. Dar el nu a provocat sub nicio formă… Încă el a avut un instinct, că de asta a intrat în Touareg. El a tras dreapta brusc, să evite, n-a intrat frontal. De asta mașina lui e avariată pe partea stângă.

Dacă intra frontal, starea fetei era mult mai gravă. Oricum, fata nu e într-o stare gravă așa cum a apărut în presă. Am citit că e în stare gravă dar în același timp a vrut să se externeze. Cum vine asta?

”Avea o durere de picior, dar era perfect conștientă”

După accident, ea a rămas în mașină, avea o durere de picior, era perfect conștientă. Șoferul Touaregului a venit la ea și au discutat, am înțeles că a vrut să iasă. Ea nu putea oricum să părăsească mașina pe ușa șoferului pentru că era înfundată. Putea să iasă pe ușa din dreapta, însă i s-a recomandat să rămână acolo pentru că putea avea o lovitură în zona coloanei.

Fata nu a plecat într-o stare gravă de acolo. A fost luată în brațe de un pompier și dusă la Salvare. Nu știu dacă are leziuni la coloana vertebrală, dar din moment ce a fost externată…, nu știu, nu cred că e într-o stare gravă”, mai povestit martorul.

Nimeni nu a înțeles de ce a fugit Toto de la accident. Nici măcar poliția

Bărbatul care a asistat la accident a explicat că nimeni nu se aștepta ca Toto să fugă de la locul accidentului, mai ales că, inițial, nu au existat semne că acest lucru ar putea să se întâmple. Mai ales că niciun moment nu s-a pus problema ca el să fi provocat impactul.

Inclusiv polițistul care a ajuns prima dată la locul accidentului ar fi încercat să-i transmită că trebuie să se întoarcă pentru a scăpa de răspunderea penală. Ceea ce nu știa acesta este că Toto Dumitrescu mai avea un motiv să nu se prezinte imediat la poliție, iar acesta era legat de consumul de droguri.

Cu cine era fiul lui Ilie Dumitrescu în mașină

”Toto era cu două persoane în mașină. Înțeleg că era cu proprietarul mașinii și o fetișoară, Diana, care se pare că era iubita lui. Inițial nu mi-am dat seama cine este, nu-l știam nici din vedere nici ca fiu al cuiva.

El a fost foarte amabil, a mers la ceilalți șoferi și i-a întrebat dacă sunt OK. Cred că se vede și pe filmare. Am auzit că le-a propus să meargă cu toții a doua zi să declare accidentul la poliție. Ceilalți i-au zis că nu se poate pentru că este un accident cu victimă. Iar la un moment dat, nu l-am mai văzut. A plecat cu iubita lui și a rămas băiatul ăsta care era proprietarul mașinii.

Dacă se întorcea, nu mai trecea prin nebunia asta. Era judecat cumva, dar nu cred că era arestat 30 de zile. Am auzit un polițist că întreba dacă poate cineva să-l cheme pe băiat, că poate s-a speriat. Că scapă de dosarul penal cu fuga de la locul faptei dacă se întoarce. Tocmai pentru că nu el a produs accidentul”, a mai explicat martorul pentru FANATIK.

Martor, despre fuga lui Toto Dumitrescu: ”Era speriat dar nu poate panica să te țină trei zile”

Pe de altă parte, sursa FANATIK spune că nu crede că fiul lui Ilie Dumitrescu a stat trei zile ascuns pentru că a suferit un atac de panică. Mai degrabă, spune acesta, Toto s-ar fi simțit ”cu musca pe căciulă” și ar fi încercat să amâne cât mai mult întâlnirea cu oamenii legii.

”Pe scurt, el s-a comportat ok, până a dispărut. Ce-i drept era și speriat, pentru că lor le-au sărit airbagurile în mașină, era praf alb de la airbaguri, erau foarte panicați oamenii. Impactul a fost destul de puternic.

Nu cred totuși că a fost vorba doar de un atac de panică. Când fugi de la panică, la un moment dat îți trece, nu te ține panica trei zile. Poliția a stat acolo trei ore, avea timp să se întoarcă. Probabil că i-a fost frică, știind că a consumat cocaină și că o să intre la pușcărie dacă rămâne”, a încheiat martorul.

Cine este Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu are 27 de ani și este fiul fostului atacant al Generației de Aur, Ilie Dumitrescu, și al Letiției Badea, un fotomodel de succes în anii ’90. Toto a studiat în Marea Britanie și a cochetat cu modellingul și actoria. În 2021, el a mai fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce a condus sub influența narcoticelor.