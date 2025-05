Adevărul din spatele caselor de 35.000 de euro promise de AUR, dezvăluit de Claudiu Târziu. „L-am întrebat cine furnizează terenul şi utilităţile”

Claudiu Târziu, fosta mână dreaptă a lui George Simion și co-fondator AUR, a vorbit despre planul caselor în valoare de 35.000 de euro. El a explicat de ce nu a fost de acord cu acest proiect ce se anunța a fi inedit în România.

Adevărul din spatele caselor de 35.000 de euro promise de AUR

Politicianul a descris cum s-ar fi „pus în scenă” cu „case pentru români de la 35.000 de euro”. Fostul lider a reiterat ceea ce i s-a explicat lui, ajungând la concluzia că un astfel de proiect nu este fezabil.

El este de părere că, după ce și George Simion și-a dat seama că nu poate pune în practică ceea ce promite românilor încă din 2024, a decis să recunoască faptul că totul a fost o strategie de marketing pentru atragerea de voturi.

„Nu am fost de acord cu această măsură prevăzută în acel program de guvernare dintr-un singur motiv. Pentru că ea nu este fezabilă. Și am explicat colegilor mei de ce nu sunt de acord. Dar a fost o opinie între celelalte și majoritatea a decis. Mi s-a spus că pot fi construite acele case dacă există terenul, dacă se oferă utilități. Și eu am întrebat, bun, și cine le furnizează terenul și utilitățile? Păi statul. Păi dacă furnizează statul, înseamnă că ele costă bani.

Pentru că statul nu le are undeva într-un buzunar și le scoate. Le cumpără sau le răscumpără. Plătește pentru ele. Și firmele care vor construi, cu ce profit, cu ce rată de profit vor construi? Sau vor construi doar așa pur și simplu că vor dori ele să facă un bine public? Păi o să aibă și ele acolo, dar nu o să mai aibă cât au, o să aibă mai puțin. Nu cred că e fezabil un astfel de proiect. Cred că de aceea a și spus George Simion că a fost o chestiune doar de marketing”, a dezvăluit, la Testul Puterii, Claudiu Târziu.

Cine va conduce, de fapt, noul partid ACT

Invitatul lui Denise Rifai la Testul Puterii a vorbit despre cum va conduce noul partid pe care l-a înființat după plecarea din AUR. Acțiunea Conservatoare, sau ACT, va fi condusă de Claudiu Târziu, ca președinte unic, în colaborare directă cu ceilalți colegi.

„Ce pot să îi asigur eu pe toți cei care au un sentiment de patriotism, au o credință că se mai poate face ceva în România și înțeleg că asta se poate face numai prin politică, o să le spun că acest partid, Acțiunea Conservatoare, va fi unul autentic conservator, că este girat de mine și garantat de mine că nimeni altcineva nu va putea să-i schimbe direcția. că nu mai împart decizia cu nimeni așa cum a fost dincolo.

Am învățat ceva din acest experiment. Dar nu voi fi un autocrat. Voi avea o echipă lângă mine, va fi o echipă de lideri care vor avea rostul lor foarte important în tot proiectul și fără de care nu am cum să fac singur. Nimeni nu poate să facă singur. Dar eu sunt garantul direcției și îi asigur pe toți că de data aceasta nu mai poate nimeni să ne deranjeze”, a afirmat fostul jurnalist.

Va reveni sau nu Călin Georgescu în politică

Întrebat dacă, din postura de lider de partid, va candida peste cinci ani la alegerile prezidențiale, Claudiu Târziu nu a exclus această posibilitate.

„Nu știm, poate va apărea un candidat mai potrivit care să merite susținerea noastră și să poată să câștige acele alegeri”, a răspuns politicianul, urmând să fie întrebat dacă votanții lui Călin Georgescu sunt aceeași cu votanții AUR: „Parțial. El nu a fost în AUR niciodată (n.r. Călin Georgescu), a fost apropiat de AUR, dar nu a fost membru”.

De asemenea, Claudiu Târziu a mai spus că nu crede ca, în viitor, românesc, fiind de părere că „a fost un meteorit și atât”, după cum a afirmat realizatoarea emisiunii Testul Puterii.

„Da, cred că și-a consumat șansa domniei sale și și-a epuizat forța de atracție. Domnul Călin Georgescu are mari probleme cu autoritățile și vom vedea cum va reuși să depășească aceste probleme, dar nu cred că va mai dori să încerce. De altfel, a și spus-o în mod clar.

A spus că se retrage și că nu va reveni decât dacă va apărea o cauză pentru care să merite, o cauză serioasă a spus. Eu cred că și încercarea lui de a deveni președinte acum, nu a fost pentru o cauză serioasă. Atât cât îl cunosc eu, nu cred că va mai reveni”, a mai declarat Claudiu Târziu la Testul Puterii, emisiune difuzată în exclusivitate la .