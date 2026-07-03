Adevărul din spatele clipului viral cu Erling Haaland în timp ce mănâncă, iar apoi se sperie de sine însuși

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Norvegia a reușit să se califice în optimile Cupei Mondiale, iar Erling Haaland este golgheter. Atacantul lui Manchester City a devenit însă subiect de glume pe internet. Care este, de fapt, adevărul din spatele clipului video în care apare mâncând și speriindu-se de propria reflexie.

Erling Haaland, subiect de glume pe internet

Nordicii își continuă parcursul bun avut până acum la turneul final, urmând să întâlnească acum Brazilia. , a devenit subiect de glume.

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Mai exact, pe internet a circulat un videoclip în care fotbalistul, îmbrăcat în echipament cu însemnele lui Manchester City, mănâncă cu poftă, iar, la un moment dat, își vede reflexia și se sperie. Inițial, totul părea credibil, mai ales ținând cont de faptul că echipa națională a Norvegiei a surprins pe toată lumea cu o logistică neobișnuită la sosirea sa la Cupa Mondială din 2026, după ce a transportat cu ea .

Erling Haaland is something else. How do you eat like this and scare yourself. This guy is a true Vikings 😂😂😂 — AGYEKUM💰⚖️🛫💦 (@kwesi_winfred1)

Internauții au scotocit mai bine și au aflat că totul a fost doar un material realizat cu inteligență artificială. În videoclipul de bază, persoana care mănâncă nu este nici pe departe un fotbalist. Totuși, milioane de oameni au crezut în poanta care s-a viralizat imediat.

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The viral video that appeared to show Erling Haaland getting startled by his own reflection while eating has been confirmed to be AI-edited. Although millions of people believed the clip was genuine and it quickly spread across Instagram, TikTok, and X, fact-checks later revealed — Dream play Achieve (@DreamplayAtrok)

Norvegia lui Erling Haaland, duel cu Brazilia pentru un loc în sferturi

Așa cum scrie și mai sus, Norvegia are un duel extrem de interesant în optimi, cu Brazilia. Meciul dintre cele două este programat duminică, 5 iulie, de la ora 23:00. Locul de desfășurare este Stadionul MetLife din New York. Câștigătoarea va întâlni ulterior, în sferturi, învingătoarea din duelul Mexic – Anglia.

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