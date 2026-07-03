Adevărul din spatele clipului viral cu Erling Haaland în timp ce mănâncă, iar apoi se sperie de sine însuși

Norvegia a reușit să se califice în optimile Cupei Mondiale, iar Erling Haaland este golgheter. Atacantul lui Manchester City a devenit însă subiect de glume pe internet. Care este, de fapt, adevărul din spatele clipului video în care apare mâncând și speriindu-se de propria reflexie.
Norvegia a învins, scor 2-1, reprezentativa Coastei de Fildeş, în 16-imile Cupei Mondiale, calificându-se în optimile de finală. Nordicii își continuă parcursul bun avut până acum la turneul final, urmând să întâlnească acum Brazilia. Erling Haaland, cel care a atins mingea mai des în propriul careu decât în cel advers în partida contra naționalei africane, a devenit subiect de glume.
Mai exact, pe internet a circulat un videoclip în care fotbalistul, îmbrăcat în echipament cu însemnele lui Manchester City, mănâncă cu poftă, iar, la un moment dat, își vede reflexia și se sperie. Inițial, totul părea credibil, mai ales ținând cont de faptul că echipa națională a Norvegiei a surprins pe toată lumea cu o logistică neobișnuită la sosirea sa la Cupa Mondială din 2026, după ce a transportat cu ea peste 1.000 de kilograme de alimente.
Internauții au scotocit mai bine și au aflat că totul a fost doar un material realizat cu inteligență artificială. În videoclipul de bază, persoana care mănâncă nu este nici pe departe un fotbalist. Totuși, milioane de oameni au crezut în poanta care s-a viralizat imediat.
Așa cum scrie și mai sus, Norvegia are un duel extrem de interesant în optimi, cu Brazilia. Meciul dintre cele două este programat duminică, 5 iulie, de la ora 23:00. Locul de desfășurare este Stadionul MetLife din New York. Câștigătoarea va întâlni ulterior, în sferturi, învingătoarea din duelul Mexic – Anglia.