Adevărul din spatele transferului bombă al lui Alexi Pitu la UTA: „El l-a convins!”

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Mercato de vară oferă surprize importante în rândul transferurilor efectuate de echipele din SuperLiga. Un astfel de exemplu este și venirea lui Alexi Pitu (24 de ani) la UTA. Fostul internațional U21 a semnat cu „Bătrâna Doamnă” pentru un an. Conducerea echipei a spus totul despre cum s-a realizat mutarea unuia dintre cei mai promițători jucători lansați în fotbal de Gică Hagi.

Cum a caracterizat Alexandru Meszar transferul lui Alexi Pitu la UTA

Alexi Pitu era transferat în iarna anului 2023 de Bordeaux de la echipa lui Gică Hagi și se anunța o nouă stea a fotbalului românaesc. Nu a fost să fie așa, mai ales după ce echipa franceză a pierdut rangul de club profesionist din cauza problemelor financiare, iar Ulterior, și a bifat experiențe la Dunkerque și Velje, însă din nou fără impact. Acum, el a revenit în România și a bătut palma cu UTA, iar Alexandru Meszar, finanțatorul clubului, a lăudat decizia sa.

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„Sperăm să fie o mutare de bun augur și să ne felicităm în iarnă sau la finalul sezonului pentru el. Este adevărat, nu prea a jucat în ultima perioadă. Noi continuăm politica începută anul trecut, aceea de a transfera jucători pe care îi cunoaștem. Pe Alexi Pitu îl cunoaștem și sunt sigur că la noi va avea un sezon foarte bun. Are și o vârstă bună și mai are de spus multe în fotbal. Ne-am orientat spre el, mai ales că avem jucători talentați pe postul lui și s-ar putea să apară oferte pentru ei. Vrem să fim acoperiți.

Pentru noi nu este o surpriză că a ales UTA. Alexi Pitu este în targetul celorlați jucători, deci nu este o excepție. De fapt, noi nu facem o excepție pentru nimeni, de aceea este și vestiarul stabil. Din punct de vedere al pregătirii, nu știu să vă spun când va putea juca. Știu că nu a jucat prea mult în ultimul sezon, dar vedem cum se prezintă în cantonament”, a spus inițial Meszar.

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Cine a fost, de fapt, omul care a contribuit la transferul lui Alexi Pitu la UTA

Ulterior, conducătorul arădenilor a vorbit despre procesul de aducere al lui Alexi Pitu la UTA. El i-a acordat toate meritele lui Claudiu Drăgan, un apropiat al familiei fotbalistului. „În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu.

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A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze”, a mai spus Alexandru Meszar, pentru

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