Sport

Adevărul din spatele transferului bombă al lui Alexi Pitu la UTA: „El l-a convins!”

UTA a dat o adevărată lovitură prin transferul lui Alexi Pitu. Conducerea arădenilor a oferit detalii despre cum a ajuns fostul elev al lui Gică Hagi să vină la echipa de pe „Francisc Neuman”.
Mihai Dragomir
27.06.2026 | 15:54
Adevarul din spatele transferului bomba al lui Alexi Pitu la UTA El la convins
ULTIMA ORĂ
Cum a ajuns Alexi Pitu la UTA. Conducerea clubului a spus cine a fost responsabil de acest transfer. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Mercato de vară oferă surprize importante în rândul transferurilor efectuate de echipele din SuperLiga. Un astfel de exemplu este și venirea lui Alexi Pitu (24 de ani) la UTA. Fostul internațional U21 a semnat cu „Bătrâna Doamnă” pentru un an. Conducerea echipei a spus totul despre cum s-a realizat mutarea unuia dintre cei mai promițători jucători lansați în fotbal de Gică Hagi.

Cum a caracterizat Alexandru Meszar transferul lui Alexi Pitu la UTA

Alexi Pitu era transferat în iarna anului 2023 de Bordeaux de la echipa lui Gică Hagi și se anunța o nouă stea a fotbalului românaesc. Nu a fost să fie așa, mai ales după ce echipa franceză a pierdut rangul de club profesionist din cauza problemelor financiare, iar jucătorul revenea la Farul în toamna anului 2024. Ulterior, Alexi Pitu s-a separat și de impresarul Giovanni Becali și a bifat experiențe la Dunkerque și Velje, însă din nou fără impact. Acum, el a revenit în România și a bătut palma cu UTA, iar Alexandru Meszar, finanțatorul clubului, a lăudat decizia sa.

ADVERTISEMENT

„Sperăm să fie o mutare de bun augur și să ne felicităm în iarnă sau la finalul sezonului pentru el. Este adevărat, nu prea a jucat în ultima perioadă. Noi continuăm politica începută anul trecut, aceea de a transfera jucători pe care îi cunoaștem. Pe Alexi Pitu îl cunoaștem și sunt sigur că la noi va avea un sezon foarte bun. Are și o vârstă bună și mai are de spus multe în fotbal. Ne-am orientat spre el, mai ales că avem jucători talentați pe postul lui și s-ar putea să apară oferte pentru ei. Vrem să fim acoperiți. 

Pentru noi nu este o surpriză că a ales UTA. Alexi Pitu este în targetul celorlați jucători, deci nu este o excepție. De fapt, noi nu facem o excepție pentru nimeni, de aceea este și vestiarul stabil. Din punct de vedere al pregătirii, nu știu să vă spun când va putea juca. Știu că nu a jucat prea mult în ultimul sezon, dar vedem cum se prezintă în cantonament”, a spus inițial Meszar.

ADVERTISEMENT
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la”...
Digi24.ro
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”

Cine a fost, de fapt, omul care a contribuit la transferul lui Alexi Pitu la UTA

Ulterior, conducătorul arădenilor a vorbit despre procesul de aducere al lui Alexi Pitu la UTA. El i-a acordat toate meritele lui Claudiu Drăgan, un apropiat al familiei fotbalistului. „În acest transfer, un merit deosebit îl are Claudiu Drăgan, colegul nostru, care are o relație deosebită cu familia Pitu.

ADVERTISEMENT
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan...
Digisport.ro
Diana Munteanu a plecat din țară, după ce a pierdut pariul cu Dan Alexa

A fost un factor decisiv și ultimul nostru sezon. Am avut rezultate bune, există o stabilitate în vestiar și jucătorii se interesează de asta, înainte să semneze”, a mai spus Alexandru Meszar, pentru digisport.ro.

ADVERTISEMENT
  • 400.000 de euro valorează Alexi Pitu în prezent
  • 85 este numărul meciurilor strânse pentru Farul/Viitorul
Thierry Henry îl atacă virulent pe Marcelo Bielsa după eliminarea Uruguayului de la...
Fanatik
Thierry Henry îl atacă virulent pe Marcelo Bielsa după eliminarea Uruguayului de la CM 2026: „Frate, nu-ți scoți cel mai bun jucător!”
Croația – Ghana, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Croația – Ghana, LIVE VIDEO în grupa L de la CM 2026, etapa 3. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Amicale SuperLiga. Petrolul a spulberat o formație din Polonia! Cinci marcatori diferiți pentru...
Fanatik
Amicale SuperLiga. Petrolul a spulberat o formație din Polonia! Cinci marcatori diferiți pentru prahoveni
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cum a pierdut Cornel Dinu titlul de 'Antrenorul secolului' în fotbalul românesc: 'Ce...
iamsport.ro
Cum a pierdut Cornel Dinu titlul de 'Antrenorul secolului' în fotbalul românesc: 'Ce stau să-ți explic ție? Tu oricum nu înțelegi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!