Adevărul gol-goluț despre relația dintre Cove și Adela Popescu, după ce s-a spus că nu se suportau la PRO TV

Plecarea lui Cove de la PRO TV, în urmă cu un an, a ridicat câteva semne de întrebare. Realizatorul de televiziune a semnat cu Prima, acolo unde, în curând, va începe noul său proiect, „Primii câștigă”.

Gabriel Coveșeanu, categoric: „Eu cu Adela am fost și am rămas prieteni”

-a făcut pe mulți să vuiască tot felul de lucruri, în special despre relația pe care acesta o avea cu Adela Popescu.

ADVERTISEMENT

S-a spus în repetate rânduri, mai mult pe la colțuri, ce-i drept, că Adela Popescu îi făcea zile fripte lui Gabriel Coveșeanu și că ar fi plecat de la postul de pe Pache Protopopescu din cauza ei.

însă suspiciunile nu au dispărut. În exclusivitate pentru FANATIK, Cove a lămurit ce se întâmplă între el și prezentatoarea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă există un sâmbure de adevăr legat de tot ce s-a zis despre el și Adela, actorul și prezentatorul TV a catalogat zvonurile care fiind false.

„Nu există absolut niciun sâmbure de adevăr. Eu și Adela am fost buni prieteni și am rămas buni prieteni. Adela este o femeie minunată. Chiar îi urez la mulți ani, doar ce a fost ziua ei (n.r.: 8 octombrie).

ADVERTISEMENT

Este o colegă de prezentare tonică, implicată, alături de care m-am simțit foarte bine”, a declarat Cove, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Prezentatorul, readus în discuție de Cabral la Măruță

Interesul pentru subiectul așa-zisei neînțelegeri cu Adela a fost redeschis recent, înainte ca vedeta Pro TV să meargă în Dominicană la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. , cei doi au răspuns la tot felul de curiozități, iar la un moment dat a fost adus în discuție Gabriel.

ADVERTISEMENT

„Ritmul lui era un pic diferit față de al nostru, ăstora din PRO. Când a venit aici a dat dovadă că a fost mai bun decât unii dintre noi”, este explicația dată de Cabral pentru numele lui Cove. Adela a sărit imediat: „Te referi la mine?”. „Nu, mă refer la Ciucă (n.r.: colegul lui Măruță)”, a răspuns amuzat Cabral în emisiunea „La Măruță”.

ADVERTISEMENT

Și despre Andreea Marin are numai cuvinte de laudă

Revenind la relația cu prezentatoarea de la PRO, nu doar cu Adela Popescu a păstrat legătura după ce a părăsit un proiect tv. Un mentor important și o adevărată prietenă o consideră și pe Andreea Marin, cu care realiza pe vremuri emisiunea „Surprize, surprize”, la TVR.

„Andreea Marin a fost și rămâne pentru mine un prieten. Este o femeie pe care o apreciez foarte mult, un adevărat profesionist de televiziune, un om în umbra căruia m-am bucurat să mă aflu.

Pentru că am învățat enorm, m-am dezvoltat. Am furat meserie și am simțit tot timpul că am un sprijin. De greu, nu a fost greu, când am stabilit că vreau să am traseul meu. Pentru mine, să lucrez cu Andreea a fost o bucurie și o onoare”, a povestit Cove.

Plecarea de la PRO TV se pare că i-a priit, în cele din urmă! La Prima TV a primit pe mână două proiecte până acum, într-un singur an.

În curând începe show-ul „Primii câștigă”

Vedeta de televiziune a prezentat show-ul „Flash monden”, împreună cu Diana Bart, apoi i s-a propus să realizeze un quiz-show inedit.

Despre „Primii câștigă”, Cove a vorbit cu FANATIK, dezvăluind mecanica acestui nou concurs televizat cu care speră să spulbere concurența.

„Va fi un show de cultură generală, dar diferit de ceea ce vedem acum la TV. Pentru că este un quiz show ce se va desfășura pe două planuri: în platoul emisiunii difuzate la TV și în online. Eu voi fi în studio și voi adresa întrebările iar telespectatorii răspund de acasă, prin intermediul unei aplicații de pe telefon, tabletă și așa mai departe.

Este un show de adulți, în fiecare ediție voi adresa 15 întrebări și toți cei care reușeșc să răspundă corect la toate întrebările împart marele premiu. Abia aștept să începem să vedem cine sunt Primii care Câștigă”, ne-a zis Coveșeanu.