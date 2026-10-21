Adevărul gol-goluț despre tratamentul minune al Marijanei Kovacevic. Cum a fost ”reparat” Boutoutaou în timp record

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După ce a acuzat o problemă medicală în timpul unui antrenament efectuat înainte de partida cu Oțelul, Aymen Boutoutaou (25 de ani) a fost trimis să se facă bine la Marijana Kovacevic. Mihai Stoica a dezvăluit la ”MM la FANATIK” că fotbalistul a fost sceptic că tratamentul de la Belgrad va da roade.

Aymen Boutoutaou, ultimul jucător de la FCSB care a fost tratat de Marijana Kovacevic

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a explicat că toți jucătorii sunt neîncrezători atunci când merg prima dată să se trateze la Marijana Kovacevic și a mărturisit că nu-i place sub nicio formă când sârboaica este numită ”vraci”.

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”Boutoutaou trebuia să marcheze mai devreme. A venit mingea cu efect, dar acolo n-are voie să dea peste poartă. El a plecat la Belgrad cum pleacă orice jucător care merge pentru prima oară acolo: cu neîncredere. Pentru că pur și simplu e greu de crezut că o perioadă de 30 de zile de absență poate să fie redusă la trei zile de absență, mai ales că procedurile sunt identice cu orice altă procedură.

(n.r. – Pare ceva ce totuși sfidează știința și medicina) Nu neapărat. Pur și simplu este un gel care conduce mult mai ușor curentul. Toată lumea pleacă sceptică prima dată. Cei care merg a doua oară sau a treia oară știu foarte bine că vor veni bine. John Terry s-a făcut într-o zi. A suportat, nu știu, cred că 17 ore, ceva de genul ăsta, și a jucat finală de Champions League. Urăsc când văd scris ‘vraci’. Ce vraci? . Tatăl a fost farmacist. Pur și simplu au găsit un gel, așa cum s-au găsit medicamente care pot să vindece anumite afecțiuni.

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Clar că a intrat fără prea mult curaj (n.r. – Boutoutaou). E adevărat, dacă ar fi marcat poate că… Dar eu am încredere că va fi un jucător care ne va ajuta, care va face diferența. Avem nevoie de jucători care să facă diferența în ultimii 30 de metri, pentru că avem jucători buni, dar n-avem jucători… N-avem, spre exemplu, niciun jucător, în afară de Boutoutaou și Drăguș, care unu la unu să facă diferența”, a declarat Stoica, la emisiunea ”MM la FANATIK”.

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L-a contrazis pe Gigi Becali

Imediat după victoria chinuită de la Voluntari, Gigi Becali a mărturisit că în continuare nu-l impresionează Aymen Boutoutaou și . Însă, Mihai Stoica a amintit de performanțele reușite de FCSB în perioade în care la echipă nu exista un jucător cu mari valențe de dribleur.

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”Doar că am făcut super performanțe în Europa cu Reghe pe bancă, fără driblangii. Chipciu, Dodel Tănase, Rusescu nu erau driblangii. Au venit după aia Piovaccari, Nicu Stanciu. Nici ei nu erau driblangii, dar erau jucători de mare valoare.

Când sunt lăudați jucătorii cum e David Matei, care e un jucător bun, și toată lumea spune extrem de tânăr, eu mă gândesc așa. Are 20 de ani. Ce făcea Nicu Stanciu la 20 de ani? Păi știi ce făcea Nicu Stanciu la 20 de ani? Marca în play-off de Champions League și echipa juca în Champions League cu golurile lui.

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Vorbesc așa, în general, de generația 2006, care a făcut performanță cu Ion Marin pe bancă la Campionatul European și au arătat bine. Dar au 20 de ani și trebuie să te raportezi la jucători care la 20 de ani chiar făceau diferența, iar Nicu Stanciu făcea diferența.

Era titular în echipa aia foarte bună a noastră. De asta a ajuns să joace peste tot, la orice echipă a fost. Că a fost Anderlecht, că a fost Slavia, Sparta, că a fost în China. N-a jucat la Genoa, dar mă rog, acolo…”, a spus Stoica, la ”MM la FANATIK”.