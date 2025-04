Adi Coșeru, eliminat de la Survivor România 2025: “Oricât de puternic ai fi mental, foamea te afectează fizic și psihic”. Exclusiv

Adi Coșeru a ajuns la duel, în urma votului, săptămâna trecută, la Survivor România 2025, cu Ionela Dobre și Uwe Dai.

Cea care s-a salvat a fost Ionela, iar ceilalți doi au dus lupta finală în urma căreia doar unul a rămas în competiție. Uwe Dai a rămas în show-ul de la PRO TV, Adi Coșeru a plecat acasă.

Adi Coșeru a părăsit Survivor România 2025: “Din toate provocările, lipsa hranei a fost cea mai grea”

Concurentul a dezvăluit, pentru FANATIK, cum a trăit experiența în show-ul filmat în Republica Dominicană și ce i s-a părut cel mai greu de suportat.

Cum ai trăit experiența Survivor România 2025? Ce a fost cel mai dificil pentru tine pe insulă?

Am trăit experiența foarte intens și cu patos, iar cel mai dificil aspect era cel cu lipsa hranei. De la început și până în ultima clipă, am trăit fiecare moment la maximum. , care te obligă să te adaptezi rapid și să îți depășești limitele. Din toate provocările, lipsa hranei a fost cea mai grea.

Fiecare zi era o luptă nu doar cu traseele, ci și cu propriul corp, care cerea energie, iar resursele erau limitate. Oricât de puternic ai fi mental, foamea te afectează fizic și psihic. Îți consumă resursele și îți pune răbdarea la încercare. Înveți să te mulțumești cu puțin, să apreciezi orice sursă de hrană și să îți gestionezi forțele cu atenție.

Ai fost eliminat după un duel extrem de strâns. Ce crezi că a făcut diferența între voi doi?

Diferența a făcut-o redresarea pe parcursul probei și puțin norocul. În Survivor, fiecare secundă contează. Poți să începi bine o probă, dar dacă nu reușești să te menții, pierzi totul. De multe ori, am avut momente în care am fost în dezavantaj, dar am reușit să mă redresez și să recuperez pe parcurs. Asta face diferența între un jucător bun și unul care se lasă copleșit de situație – capacitatea de a nu ceda, de a lupta până la capăt.

“Dacă m-aș întoarce în competiție, sigur i-aș destabiliza pe mulți”

Cum ai perceput dinamica echipei tale? Ai simțit sprijin din partea colegilor tăi?

Dinamica echipei a fost ca un flux, reflux, foarte multe fluctuații. Echipa am simțit că a fost de partea mea. O echipă trece prin multe schimbări, mai ales într-o competiție atât de intensă. Relațiile dintre oameni se transformă, apar tensiuni, alianțe, dar și momente de solidaritate. Am simțit aceste fluctuații pe tot parcursul jocului, însă am știut că, în ciuda tensiunilor inevitabile, echipa mea m-a susținut. Când ești acolo, izolarea, foamea și presiunea competiției îți schimbă perspectiva, dar ceea ce rămâne important este sprijinul celor din jur.

Dacă ai avea ocazia să revii în competiție, ai face ceva diferit?

Dacă m-aș întoarce în competiție, sigur i-aș destabiliza pe mulți. Dacă aș avea ocazia să revin, aș veni cu o strategie mult mai bine pusă la punct. Acum știu exact cum funcționează jocul, cum gândesc adversarii și ce trebuie să fac pentru a le da planurile peste cap. Survivor este o competiție care te schimbă, iar după ce ai trecut printr-o astfel de experiență, te întorci mai puternic, mai pregătit și mai periculos pentru adversari.

Adi Coșeru, mesaj pentru colegii care au rămas în competiția Survivor România 2025: “Doar cei care nu renunță ajung departe”

Ce mesaj ai pentru susținătorii tăi și pentru ?

Le transmit tuturor susținătorilor mei că voi continua în stilul meu ‘balauristic’, auuuuu! Fiecare mesaj de susținere a contat enorm și vreau să le spun că spiritul meu de luptător rămâne același. Voi continua să fiu Coșeru, să mă exprim liber, să mă bucur de viață și să trăiesc totul la intensitate maximă!

Iar pentru colegii mei: Credeți în voi și mergeți înainte cu curaj, Leoparzii Mamii! Survivor este o luptă continuă, iar pentru cei care încă sunt în joc, le spun doar atât: să nu cedeze, să creadă în ei și să lupte cu toată inima. Doar cei care nu renunță ajung departe!