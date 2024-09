Adi Ilie a caracterizat transferul lui Bîrligea. „Exact ce lipsea FCSB-ului, dar trebuie să se adapteze rapid”

Daniel Bîrligea (24 de ani) strânge tot mai mulți admiratori după transferul la FCSB. Adrian Ilie s-a înscris și el pe lista celor care sunt conviși că vârful brăieal va rupe plasele în tricoul roș-albastru.

Adrian Ilie e convins. Bîrligea va rupe plasele la FCSB! „E piesa care lipsea”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , care l-a costat mai bine de 2.000.000 de euro pe Gigi Becali. Fost campion al României cu Steaua, Adrian Ilie abia așteaptă să îl vadă la lucru pe atacantul născut la Brăila.

„Gigi se întărește. Îl ia pe Bîrligea. Are nevoie de unu în atac, care să dea goluri. (n.r. – E exact ce îi lipsea?) Da. Doar că trebuie să se adapteze la jocul FCSB-ului și să dea goluri. E exact atacantul care îi lipsea, piesa de acolo.

Are extremele bune, Olaru în spate, mijlocașii deja sunt adaptați. Are nevoie de un atacant care să facă diferența și cred că Bîrligea o să facă diferența. Gigi are mult de câștigat pentru că Bîrligea o să ajungă la echipa națională”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Daniel Bîrligea a făcut parte din lotul României la Euro 2024, dar nu a jucat niciun minut la turneul final din Germania. pentru care n-a marcat încă vreun gol.

Și Sorin Cârțu e fanul lui Bîrligea: „E atacant de rasă”

Sorin Cârțu regretă că Daniel Bîrligea nu a fost pe radarul Universității Craiova. Fost atacant, legenda Craiovei Maxima a scos în evidență calitățile noului star de la campioana României. În România, la CFR Cluj, Daniel Bîrligea a marcat 29 de goluri și a dat 11 assist-uri.

„Mie îmi place Bîrligea ca atacant. Mi-a plăcut cum a jucat la CFR Cluj. Mi-ar fi plăcut să reușească Mihai Rotaru transferul ăsta la Universitatea Craiova. Nu știu cât l-a interesat.

Cred că era interes. Știu din discuțiile pe care le-am avut cu Mihai că îi place, dar nu știu cât de avansate au fost discuțiile. E atacant de rasă. Are școala din Italia. Are mișcări de atacant italian.

Mie îmi place. Îl consider unul dintre atacanții foarte buni ai României”, a adăugat Sorin Cârțu.

Adrian Ilie si Sorin Cartu, VERDICT dupa TRANSFERUL lui Daniel Birligea la FCSB