Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv

Adi Ilie a făcut noi declarații despre oferta lui Gigi Becali. În urmă cu câteva săptămâni, patronul campioanei spunea, la FANATIK, că îl dorește la echipa sa pe fostul mare atacant. Înțelegerea dintre cele două părți întârzie însă. „Cobra” a venit cu noi detalii extrem de importante și spune care este poziția sa.

În urmă cu trei săptămâni, Gigi Becali îl oferta, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe fostul mare atacant al „Generației de Aur”, Adrian Ilie. Se părea că lucrurile sunt clare, iar „Cobra” va ajunge la FCSB. Între timp, campioana și-a instalat un nou antrenor, pe Mirel Rădoi, iar venirea lui Ilie aici este incertă.

Sâmbătă, tot la FANATIK, . Acesta spune că va merge la o discuție cu Gigi Becali, însă se ferește să spună clar dacă va accepta sau nu să lucreze la FCSB cu actuala echipă tehnică condusă de Mirel Rădoi. „(n.r. Te așteaptă Gigi Becali la palat. Te mai duci la FCSB) La o discuție cu domnul Gigi Becali o să mă duc. Trebuia să discut, mai multe ce pot să zic. Am avut treabă foarte multă cu proiecte mele. A intervenit și o problemă de sănătate în ultimele zile și am zis să stau mai liniști. Și, între toate lucrurile, a mai intervenit ceva.

S-a pus și antrenor la echipă. Acesta, după o discuție cu staff-ul tehnic, poate să-și ia doi – treci jucători în scouting și să meargă liniștiți. (n.r. Dar fără tine?) Nu trebuia să lași lucrurile puțin pe rol la FCSB să vezi ce echipă vine acolo, să se liniștească treaba? (n.r. Te duci la o discuție cu Gigi Becali?) Da, la o discuție cu domnul Becali, da. Chiar dacă este și de business, dar o să merg”, spune Ilie.

Gigi Becali, mesaj ferm pentru Adi Ilie: „I-am făcut biroul”. Ce condiții a pus fostul mare atacant

La începutul lunii martie, tot la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali spunea public că îl așteaptă pe Adi Ilie la club. Patronul celor de la FCSB dezvăluia la acea vreme că deja i-a făcut biroul acestuia. De asemenea, i-a promis că îi oferă postul de șef la departamentul de scouting. Cei doi au avut un dialog la emisiunea moderată de Horia Ivanovici.

„Adrian nici nu a venit încă. Trebuia să vină. Eu i-am făcut biroul, am adus și monitoarele. Pe cuvânt. I-am pregătit tot. Am cumpărat două monitoare noi. De alaltăieri. (n.r. trebuie să îl puneți șef la scouting) Păi, îl pun, care e problema. Nu e normal săi fie?”, a afirmat Becali. În replică, tot pe 9 martie, Adi Ilie a spus: „Am promis că o să vin să vorbesc cu dumneavoastră și asta o să fac. O să vă las să terminați astăzi cu Mirel (Rădoi) și mâine sunt la dumneavoastră”.

La acea dată, fostul fotbalist admitea că . „Am vorbit cu domnul Becali la telefon. I-am spus că o să trec să discutăm. Nu știu ce ar trebui să fac. (n.r. ai accepta să faci parte din departamentul de scouting ca simplu membru sau să-l conduci?) Să-l conduc”, a spus Adrian Ilie.

