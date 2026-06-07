Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!

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Naționala de fotbal a României a învins echipa similară a Țării Galilor cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din București. A fost al doilea amical al tricolorilor de la revenirea pe banca tehnică a primei reprezentative a lui Gică Hagi. După cele două teste, fostul mare vârf al „Generației de Aur”, Adi Ilie, a spus care sunt cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din echipă pe viitor, în mandatul „Regelui”.

Cine sunt cei 3 jucători remarcați de Adi Ilie după amicalul cu Țara Galilor. Ei nu ar trebui să lipsească pe viitor: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”

Meciul din Capitală a adus multe momente de joc bune ale ”tricolorilor”. Elevii lui Gică Hagi, 61 de ani, au marcat, de fapt, de trei ori. Golul-bijuterie înscris de Louis Munteanu (min 26) a fost refuzat însă de arbitrul asistent. Nu a existat VAR, astfel că s-a mers pe mâna tușierului. Toate golurile amicalului s-au marcat în partea secundă: Florinel Coman (52) și Adrian Rus (80), respectiv David Brooks (63) au fost cei care au apărut pe tabelă.

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Duminică, 7 iunie, într-o ediție specială FANATIK SUPERLIGA dedicată acestui al doilea amical al naționalei conduse de Gică Hagi, invitații lui Cristi Coste s-au pronunțat asupra disputei de pe Ghencea. La unison, cu toții au remarcat atitudinea arătată de toți jucători implicați în acest meci. Apoi, au apărut și evidențierile nominative.

Prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a fost primul care a subliniat această atitudine mult schimbată în bine. „Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor în ambele meciuri. Cred că asta pleacă de la antrenor în primul rând, pentru că este la primele convocări. Hagi începe să-i cunoască pe băieți. În meciul de aseară au început puțin greu, s-a văzut că poate unii dintre ei nu se cunosc, joacă prima dată împreună, dar cu cât meciul mergea înainte s-au echilibrat și au jucat un fotbal frumos”, a spus „Cobra”.

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Adi Ilie a enumerat apoi câțiva jucători care trebuie să facă parte și în viitor din naționala României: „Un plus pentru Matei (n.r. David Matei), Florinel Coman, Louis Munteanu. Mi-au plăcut, mi-a plăcut atitudinea lor. Sper că Hagi și-a dat seama de toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție. Mai sper ca toți să fie sănătoși, iar Hagi să aibă de unde să aleagă”.

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Marius Mitran a intervenit și a mai evidențiat un jucător care nu trebuie să fie neglijat: Adrian Rus de la campioana U Craiova

Celor 3 jucători enumerați de „Cobra” Ilie li se mai adaugă încă un nume important. Marius Mitran, prezent și el în studioul FANATIK SUPERLIGA, nu a trecut cu vederea evoluția lui Adrian Rus, 30 de ani. Fundașul Universității Craiova a intrat pe teren la pauza meciului cu Țara Galilor, iar în minutul 80 a adus victoria. , apoi a scos un gol pe care scria 2-2.

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„Pe lângă cei pe care i-a amintit Adi Ilie (Matei, Coman și Munteanu) l-aș pune pe Adi Rus. Nu doar pentru că a marcat golul, ci și pentru că era să mai marcheze un gol, dar și pentru că a scos o minge aproape din poarta noastră. Trebuie remarcat și pentru atitudinea lui”, a spus reputatul om de presă.

Adi Ilie laudă și reacția jucătorilor apărută după momente mai grele din meci

, dar și minute bune în care s-a retras și s-a apărat în fața atacurilor în valuri ale galezilor. Mereu, tricolorii lui Hagi au reușit să reacționeze. După golul egalizator, nu au cedat, au reacționat, și au marcat pentru 2-1. Adi Ilie a punctat acest aspect.

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„Mai remarc și reacția jucătorilor. Și ieri, și în meciul cu Georgia. Începe să ne domine țara Galilor cam 5-7 minute și ne revenim imediat, trecem la conducere. Foarte repede. Adică nu ne-am lăsat dominați”, a spus Ilie. Marius Mitran a completat: „S-a întâmplat asta în condițiile în care jucam teoretic cu linia a treia, cum se spune la hochei, în momentele în care noi ne revenim.

Și așa, cu această victorie, noi nu trebuie să uităm niște nume care, indiferent de situația șantierului din ziua de azi, vor veni și vor disloca niște posturi. Adică Ionuț Radu, Andrei Rațiu în partea dreaptă, Nicușor Bancu în partea stângă, Dennis Man. Faptul că i-a ridicat atât de repede mi se pare cel mai important lucru făcut de Gică Hagi”.