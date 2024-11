Adi Ilie a scris pe hârtie echipa din Bundesliga la care se va transfera Ianis Hagi: „Am vorbit și cu Gică Hagi”

Ianis Hagi are zilele numărate la Rangers! Adrian Ilie a dezvăluit că playmakerul se va transfera la un club important din Bundesliga.

La ce echipă din Bundesliga se va transfera Ianis Hagi. Adrian Ilie a dat toate detaliile

terminat la egalitate, scor 1-1, cu Dundee United. Internaționalul român era să marcheze un gol, dar tot nu e în grațiile lui Philippe Clement. Și din acest motiv, Hagi ar putea-o părăsi cât mai curând pe fosta

„(n.r. – De ce nu îl duci în Turcia?) Nu intrăm in discuția asta. E prematur acum. Au fost momente în care s-a discutat la mai multe echipe. Dar nu doar eu. Și altcineva. (n.r. – Beșiktaș?) Am fost, poate se concretiza, dacă nu era pentru ultimele zile de mercato. Și acum sunt discuții cu mai multe echipe. Are impresar Ianis. Știe mai multe el.

Sunt echipe și din Germania care sunt interesate de el. Poate o să avem o discuție și cu impresarul lui”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Ianis Hagi mai are contract cu gruparea de pe Ibrox până în mai 2026. Înainte să ajungă la Rangers, fiul „Regelui” a mai evoluat pentru Farul (ex-Viitorul), Fiorentina, Genk și Deportivo Alaves. O eventuală experiență în Germania ar reprezenta așadar o premieră pentru Hagi Jr.

„O să ajungă poate în alt campionat. (n.r. – Bundesliga?) Și eu cred. Depinde și de impresarii lui. Nu știu ce situație are la club. (n.r. – Știi echipa din Germania?) Nu îmi aduc aminte. Sunt mai multe echipe. E echipă de primă ligă, de mijlocul clasamentului.

Am discutat și cu Gică Hagi de situația lui. Ianis trebuie să intre să mai joace câteva meciuri. (n.r. – Hagi știe de Bundesliga?) I-am explicat situația și echipele care sunt acolo. Sunt echipe din Bundesliga care ar putea să plătească un transfer. Dacă acum ceva timp cereau 2 milioane, 2 și jumătate… Cred că undeva pe acolo”, a adăugat „Cobra”.

„Cobra” a scris pe hârtie numele echipei

Adrian Ilie a scris pe hârtie numele echipei din Germania care îl dorește pe Ianis Hagi și i-a înmânat-o lui Horia Ivanovici. Este vorba despre Borussia Monchengladbach, formație aflată pe locul 11 în Bundesliga.

„Una dintre echipe joacă astăzi, la ora 18:30. Pe Prima Sport 1. Ia intră și vezi cine joacă la 18:30 în Bundesliga”, a intervenit Horia Ivanovici.

„Joacă Borussia Monchengladbach cu St. Pauli. Ăsta e meciul”, a răspuns Gabi Safta. „Deci e Borussia Monchengladbach. Mulțumesc, Adrian (n.r. – râde)”, a adăugat Ivanovici.

„Mai sunt și alte echipe interesante de acolo care și-au exprimat ideea că le place jucătorul. Eu cred că la o echipă de mijlocul clasamentului s-ar adapta mai bine. Dă-i băiatului un an timp să se exprime”, a mai spus Ilie.

