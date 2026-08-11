Adi Ilie dezvăluie de ce Gică Hagi e foarte îngrijorat. Cum ar putea arăta naționala în septembrie. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Se apropie debutul lui Gheorghe Hagi într-un meci oficial pe banca naționalei României, iar selecționerul are mari bătăi de cap. Tricolorii vor juca în Nations League în această toamnă, iar antrenorul este extrem de îngrijorat după ce a văzut ce s-a întâmplat în debutul acestui sezon.

Gică Hagi, speriat înainte de debutul oficial la națională! Problema uriașă a „Regelui”

Naționala României a ratat din nou calificarea la Campionatul Mondial și va juca în toamnă în Liga Națiunilor, într-o grupă extrem de complicată, cu Polonia, Bosnia și Suedia. Naționala noastră speră să facă o figură frumoasă cu Hagi pe bancă.

ADVERTISEMENT

Totuși, Gheorghe Hagi are mari bătăi de cap. În acest moment, nu este sigur cine va fi atacantul de bază al naționalei. , Daniel Bîrligea este în criză de formă, iar Louis Munteanu, fotbalistul român din MLS, nu pare genul de jucător care să se poată bate cu fundașii Poloniei, Suediei sau Bosniei.

Hagi pregătește revoluția la naționala României! Schimbarea radicală de sistem

Adrian Ilie a declarat la FANATIK SUPERLIGA că a purtat o discuție cu Gheorghe Hagi și a precizat că selecționerul naționalei de seniori este extrem de îngrijorat înainte de debutul în Nations League. Principala problemă rămâne atacul. Mai mult, antrenorul ar putea decide să folosească un sistem cu trei fundași centrali.

ADVERTISEMENT

„Am avut o discuție cu Hagi. A spus și el: «Uite cum jucăm în cupele europene». E o mare problemă. Niciun jucător nu este în formă. A vorbit și de atacant. A spus că poate să mă ia pe mine. A zis că atacanții nu sunt în formă. Drăguș nu joacă. Bîrligea nu este în formă. Nu are soluții. A zis că merge să vadă jucătorii din afara țării. Merge să vadă fundașii centrali plecați în străinătate.

ADVERTISEMENT

O să improvizeze ceva. Louis Munteanu? De ce nu? Totuși, contra căror echipe jucăm… Trebuie să se găsească o soluție. Poate juca cu Bîrligea. O să schimbe sistemul. Cred că o să jucăm cu trei fundași centrali pe linia de fund. Probabil Radu Drăgușin, Coubiș și, cine știe, Ghiță, Matei Ilie. Pe benzi, Bancu și Rațiu. Și Borza poate juca. Important e ca jucătorii să joace, să aibă meciuri în picioare. Aici am suferit noi mult”, a declarat Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Marcel Pușcaș, dezamăgit complet de un atacant român

a analizat la FANATIK SUPERLIGA situația lui Denis Drăguș, atacantul care până nu demult reprezenta varianta clară pentru postul de vârf în echipa națională. Acum însă, fotbalistul nu are meciuri în picioare și este greu de crezut că Gică Hagi va miza pe serviciile sale.

„Vorbeam de atacant. Drăguș a fost împrumutat de Trabzon la Eyupspor și Gaziantep. Despre ce vorbim? A dat zero goluri! Cel mai bun randament l-a dat la Standard Liege. El e mulțumit dacă își ia banii”, a precizat Marcel Pușcaș în direct.