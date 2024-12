Adi Ilie, dezvăluiri tari din vestiarul Craiovei: „E o ruptură între antrenor și jucători!” Ce a răspuns la întrebarea „crezi că-l prinde Moș Crăciun pe Gâlcă?”

și a ratat șansa de a deveni liderul clasamentului în SuperLiga. Situația în vestiarul oltenilor pare a fi tot mai tensionată în ultima vreme, iar Adrian Ilie a vorbit despre o ruptură între jucători și antrenorul Costel Gâlcă.

Situație explozivă în vestiarul Universității Craiova. Adrian Ilie dezvăluie o ruptură între jucători și antrenorul Costel Gâlcă

Pe locul 5 în clasamentul din SuperLiga și cu o situație complicată în Universitatea Craiova are un final de an 2024 dificil, în care speră să repare ce a stricat cu rezultatele mai puțin reușite din ultima vreme. Iar dacă nu se va schimba ceva în bine foarte rapid, chiar și antrenorul Costel Gâlcă ar putea să aibă de suferit.

ADVERTISEMENT

„Ce se întâmplă cu Craiova? Crezi că-l prinde Moș Crăciun pe Gâlcă?”, a vrut să afle informații din interiorul clubului oltean Horia Ivanovici, moderatorul de la Adrian Ilie, un apropiat al tehnicianului Universității.

„Nu pot să-mi dau seama… Cum a spus și Gigi Becali, eu îi vedeam candidați pentru titlu. Bine, și acum sunt acolo, dar jocul suferă foarte mult. Nu știu ce se întâmplă. Din punctul meu de vedere, au jucători de calitate, au și dovedit-o de multe ori, au avut momente bune.

ADVERTISEMENT

Să nu-l prindă Gâlcă pe Moș Crăciun… Eu cred că Rotaru e Moș CRăciun. Cam acolo e situația. Au un meci foarte greu în deplasare, la Petrolul. Există riscul ca Gâlcă să nu-l mai prindă pe Moș Crăciun, cu toate că i-a bătut CFR-ul. Dar nu joacă. Nu joacă precum o echipă”, a spus „Cobra” Ilie.

„Ți se pare și o ruptură între jucători și Gâlcă?”, a continuat Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO

ADVERTISEMENT

„Asta am și eu impresia. Și a venit un prieten de la Craiova, care asta mi-a și zis, că e o ruptură între jucători și Costel. Mi-a explicat și de ce. Eu îl cunosc foarte bine pe Gâlcă, a avut aceeași problemă și la FCSB.

El tratează jucătorul de fotbal exact cum ar trebui să fie tratat. Adică… Vii la antrenament, te pregătești, îmi dai sută la sută, după două ore plecăm și ne vedem la următorul antrenament. Cum e și afară. Nu e stilul lui Reghecampf, al lui Olăroiu, să vină să te ia în brațe, să stea să te mai…

ADVERTISEMENT

Dar vezi că toți jucătorii români când ies afară se plâng de același lucru. De ce nu vorbește antrenorul cu ei? Iar Gâlcă e antrenor de tip occidental. Și asta nu le place jucătorilor de la Craiova. Că e rece… Dar așa și trebuie să fie, nu trebuie să-i gâdile.

Jucătorilor nu le place că nu interacționează cu ei mai mult. Să fie prieteni după antrenament, să meargă la un grătar… De asta s-au plâns și jucătorii de la FCSB, că vorbeam cu ei în perioada aia. El vine, își face treaba și pleacă.

Dar eu așa cred că trebuie să facă un antrenor. Pentru că jucătorul român, când pleacă afară, are aceeași problemă. O să ne trezim când vor mai pleca zece jucători români afară și o să aibă aceeași problemă, că nu vorbește antrenorul cu ei. Și se plâng că nu joacă. Are antrenorul ceva cu ei. Nu are nimic!”, are explicat Adrian Ilie motivele relației reci dintre jucătorii Universității Craiova și antrenorul Costel Gâlcă.

ADRIAN ILIE, DEZVALUIRI DIN VESTIARUL U CRAIOVA