Adi Ilie, gluma zilei după a patra înfrângere a României: „Așa am jucat: am fluturat batistele albe”

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Adrian Ilie (52 de ani) nu i-a menajat pe „tricolori” după ce s-au făcut de râs, din nou, în a 4-a etapă din Liga Națiunilor. Fostul internațional a ironizat în stilul caracteristic naționala lui Gică Hagi.

Adrian Ilie a făcut gluma zilei după România – Suedia 0-1

Naționala României se află într-o situație critică. În primele 4 etape din Grupa B4 din UEFA Nations League, fotbaliștii lui Gică Hagi au pierdut toate meciurile. România a fost, din nou, victima Suediei, care a câștigat atât la Stockholm, cât și la București. Pe lângă eșecurile cu suedezii, 1-2 și 0-1, naționala noastră a fost umilită și de Bosnia & Herțegovina (2-4) și

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A doua zi după România – Suedia 0-1, Adrian Ilie a fost pus pe glume la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. În timp ce moderatorul Horia Ivanovici făcea introducerea, „Cobra” a pus la telefon melodia „Batistuța”, după care a venit cu următoarea caracterizare despre jocul echipei noastre naționale.

„Așa am jucat în astea 4 meciuri. Am fluturat doar batistele. Doar am fluturat batistele. Batistele albe. În semn de pace!”, a fost gluma lui Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, a doua zi după România – Suedia 0-1.

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România e codașa grupei în Liga Națiunilor

Situația naționalei României este una extrem de ingrată în perspectiva viitoarelor turnee finale. În primul rând, din cauza celor patru eșecuri din Grupa B4, „tricolorii” vor fi, cel mai probabil, Doar o minune mai poate păstra România în urna 2, dar, pentru acest lucru, naționala lui Hagi trebuie mai întâi să câștige partidele din noiembrie, cu Polonia și Bosnia.

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În momentul de față, situația din Grupa B4 se prezintă astfel. Suedia este liderul clasamentului cu 10 puncte. Pe locul 2 se află reprezentativa din Bosnia & Herțegovina, cu 8 puncte. Podiumul este completat de Polonia, care are 4 puncte. „Lanterna roșie” este chiar reprezentativa României, care are 0 puncte.