Adi Ilie i-a găsit locul lui Olimpiu Moruțan în echipa de start a Rapidului. Bătăi de cap pentru Gâlcă: „Trebuie să schimbe sistemul!”

Transferul lui Olimpiu Moruțan, anunțat recent de FANATIK, este doar o chestiune de timp în acest moment. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Giovanni Becali a confirmat mutarea și a oferit toate detaliile importante despre ea.

Unde crede Adrian Ilie că s-ar potrivi cel mai bine Olimpiu Moruțan la Rapid

Cu aceeași ocazie, lovitura iernii în SuperLiga a fost analizată de Adi Ilie. Fostul mare fotbalist a apreciat că ar fi nevoie ca rapidiștii să schimbe în principiu sistemul de joc, pentru a putea să îi pună cel mai bine în valoare calitățile internaționalului român.

Astfel, „Cobra” crede că ar fi foarte bine dacă Alex Dobre ar fi reprofilat ca al doilea vârf, sau poate chiar ca atacant central, astfel încât să îi facă loc lui Moruțan în flancul drept al liniei ofensive, acolo unde pare că el dă cel mai bun randament al său.

„La asta mă gândeam acum, când ai zis de transfer. Îl au pe Dobre în dreapta, Petrila în stânga și Moruțan cam ocupă cele două posturi. Doar dacă nu se schimbă sistemul și vedem alt sistem la Rapid în momentul de față.

Schimbi sistemul, joci cu Dobre vârf și îl bagi pe Moruțan în dreapta, unde îi este locul. Sau îl pui pe Dobre al doilea vârf și îl pui pe Moruțan în dreapta, dar schimbi sistemul, în 4-2-3-1. Dacă nu vrei să schimbi, trebuie să îl pui pe Dobre vârf și pe Moruțan în dreapta.

Dintre cei trei de care am vorbit, cred că doar Dobre îndeplinește calitatea de vârf. Eu l-am văzut pe Dobre de multe ori izolat în bandă. Toate golurile pe care le înscrie cred că vin tot din poziția de al doilea vârf, intră în centru”, a spus Adi Ilie

Cum vede Andrei Vochin această chestiune

De asemenea, cu aceeași ocazie, consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, a explicat că, în viziunea sa,

„El poate juca, din punctul meu de vedere, oriunde în linia de trei din spatele atacantului, dacă joci în 4-2-3-1. Se poate juca în același timp și cu Dobre, și cu Petrila, în benzi, și cu Moruțan număr 10. Număr 10 poate să joace. Pe urmă, Dobre a început la loturile de juniori, bine a fost și fundaș dreapta, pe urmă, în perioada de tineret, randamentul cel mai bun îl dădea în stânga.

Fiind jucător de picior drept, îi venea foarte bine să intre în centru, să dea la poartă din partea stângă. Deci, în situația în care Petrila, cum a fost alaltăieri, are toxiinfecție alimentară și ești forțat să îl bagi să joace o repriză, și așa s-a chinuit acolo, poate fi oricând o soluție Dobre în partea stângă și Moruțan în partea dreaptă.

Pentru Moruțan, (n.r. locul ideal) ar fi în partea dreaptă, în 4-3-3, atacant dreapta. Ăsta e idealul. Unde joacă Dobre acum. (n.r. Dobre) În stânga, în locul lui Petrila, dacă Petrila nu poate juca. Dacă sunt, pot juca toți trei, cu doi mijlocași centrali, Christensen și încă unul, aleg ei, cred că Rapidul ar arăta mult mai ofensiv decât e în momentul ăsta. L-am văzut (n.r. pe Moruțan) număr 10 la loturile naționale și a jucat bine”.