Adi Ilie, Marius Șumudică și Horia Ivanovici au identificat singurul fotbalist din SuperLiga care poate dribla un adversar: ”Ăsta e adevărul!”

Tema a fost abordat după ce Marius Șumudică a spus la FANATIK SUPERLIGA că în meciul retur dintre Maccabi Tel Aviv și FCSB, din turul 2 preliminar al Champions League.

Cine este singurul fotbalist din SuperLiga care poate face un dribling

Intrigați de acest lucru, Adi Ilie, Marius Șumudică și Horia Ivanovici au căutat la un fotbalist din SuperLiga care să poată scoate un adversar din joc prin dribling și au găsit unul singur.

”Pe vremea cu Dumitrescu, Panduru, eu când jucam la Steaua, Gâlcă, toți, noi băteam la Dinamo Zagreb, ca să nu mai vorbim de alții mai buni, și noi toți am plecat de acolo și am jucat la alt nivel. Am luat bătaie cu 2-1 acasă de la Croația Zagreb care avea echipă, cu Vlahovic, cu atacanți de națională, și ne-am dus peste ei și am bătut cu 3-2”, a declarat Adrian Ilie.

”Adi, tu ai dat niște exemple care sunt incomparabile. Tu driblai, scoteai 2-3 jucători, Panduru făcea totul perpendicular pe poartă, Ilie Dumitrescu la fel. Spune-mi tu acum unul care face așa ceva. Asta e diferența, despre ce vorbim?

Spune-mi în România un jucător în momentul de față care poate să facă o salbă din asta de driblinguri, să facă superioritate, să scoată 2-3 jucători perpendicular pe poartă, nu lateral”, a continuat Marius Șumudică.

Mitriță, unicul fotbalist din România capabil să dribleze

Răspunsul a venit prompt de la Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, care l-a nominalizat pe Alexandru Mitriță de la Universitatea Craiova ca fiind singurul jucător din campionatul intern care poate face acest lucru.

”Mitriță, atât”, a spus Horia Ivanovici. ”Și el (n.r. – Adrian Ilie) dintr-o echipă mi-a zis trei dintr-un foc. Atunci, ăsta e adevărul”, a răspuns Șumudică.

Ultimul cuvânt pe această temă l-a avut tot fostul mare atacant Adrian Ilie: ”O lua Panduru, dribla 2-3, i-o dădea lui Dumitrescu, mai dribla doi, mi-o mai dădea și mie și mai driblam și eu doi”.

