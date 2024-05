Adi Ilie, momente miraculoase din carieră. „Vedeam cu o seară înainte cum voi da gol a doua zi. Și exact așa se întâmpla”. Cine i-a explicat acest har: „Și Hagi simțea la fel”

care i-a dezvăluit câteva momente miraculoase din carieră. “Cobra” a primit explicația harului său la Muntele Athos.

Adi Ilie, momente miraculoase din carieră. “Vedeam cu o seară înainte cum voi da gol a doua zi. Și exact așa se întâmpla” Cine i-a explicat acest har

din perioada în care a fost fotbalist. “Cobra” a mărturisit că putea vedea de multe ori lucruri care urmau să se întâmple în meci.

Ilie a spus că preoții de la Muntele Athos i-au explicat faptul că acesta a fost harul său, iar acest lucru l-a ajutat foarte mult în cariera sa.

“Au fost momente când jucam fotbal în care am văzut golurile înainte de joc. Îmi imaginam cum ar fi meciul de mâine. Aveam momente în care vedeam lucrurile ca în timpul meciului. A doua zi se și întâmplau. Exact la fel.

Erau momente când ajungea mingea la mine în anumite zone din teren ziceam ‘Ăsta e momentul de aseară’. Vedeam în mintea mea ca într-un film. Și toate lucrurile astea s-au întâmplat de multe ori în teren.

Când am fost la Muntele Athos am întrebat și de ce văd lucrurile puțin altfel sau se accentuează. Am mai trecut prin astfel de momente și de aceea.

Mi s-a spus că fiecare dintre noi are un har și depinde cum îl descoperim și ce facem cu el. Cu siguranță cu toții avem aceste premoniții”, a mărturisit Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

“Și Hagi simțea la fel”

După ce i s-a dat explicația la Muntele Athos, Adi Ilie este de părere că Hagi și Popescu simțeau la fel. “Cobra” a explicat că a trăit mai multe momente miraculoase alături de “Rege” pe terenul de fotbal, atunci când decarul prevedea faze din meci cu puțin timp înainte să se întâmple.

“Am mai stat de vorbă cu prieteni de-ai mei și mi-au spus că și lor li se întâmplă. Cu siguranță lui Hagi i s-a întâmplat. Și lui Popescu.

Au ajuns la un nivel de fotbal și au un har sau un dar de sus de undeva. Eu îmi dădeam seama și din timpul meciului la Hagi și fac legătura acum.

Îmi spunea că îmi dă pasă într-un anumit moment și că de acolo să trag că o să dau gol. Și așa zicea și de el, că se pune undeva și că de acolo dă gol. Și așa era. Zici că le vedea înainte.

Erau momente în timpul jocului în care după 5 secunde se întâmpla ce zicea Hagi. Cu siguranță totală”, a mai spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Adi Ilie, despre momentele miraculoase din carieră