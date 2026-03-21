Adi Ilie nu-l menajează pe Mirel Rădoi după primele două meciuri pe banca FCSB. Exclusiv

Adrian Ilie este așteptat la FCSB în departamentul de scouting, dar fostul mare atacant al României nu e, momentan, mulțumit de ce vede la echipa lui Mirel Rădoi
Cristian Măciucă
21.03.2026 | 13:31
Mirel Rădoi (44 de ani) a obținut patru puncte în primele două meciuri ca antrenor la FCSB, cu Metaloglobus (0-0) și UTA Arad (1-0), dar nu l-a convins pe Adrian Ilie (51 de ani). „Cobra” a descoperit hibele din jocul campioanei României.

Adrian Ilie, critic după primele două meciuri ale FCSB-ului cu Rădoi antrenor

Cu Rădoi la timonă, FCSB a urcat pe locul 1 din play-out. După semieșecul cu Metalogobus, noua sa echipă s-a impus cu 1-0 în fața celor de la UTA Arad. Singurul gol al meciului a fost marcat de David Miculescu, în minutul 57. Victoria împotriva „textiliștilor” nu l-a convins însă pe Adrian Ilie. Fostul mare internațional e așteptat de Gigi Becali să fie parte din departamentul de scouting al roș-albaștrilor.

„Având în vedere că a schimbat sistemul de joc, traseele dintre ei nu sunt încă bine formate. Important e că au câștigat. Aș vrea să văd însă o echipă mai agresivă. Nici ieri și nici cu Metaloglobus nu mi-a plăcut. Nu știu dacă era momentul să schimbe acum sistemul de joc pentru că acești băieți au avut niște trasee de joc în ultimul an și s-au descurcat destul de bine. Dacă vine cu altă gândire, să schimbe sistemul, trebuie să își asume, pentru că nu cred că poate schimba în două săptămâni. E un risc și d-asta și suferă în joc. Nu au ocazii”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi a schimbat sistemul de joc la FCSB

FCSB a început pentru al doilea meci la rând în sistemul 4-3-1-2, după ce, în era Charalambous – Pintilii juca 4-1-4-1. „Ești învățat 1-2-3 ani de zile să joci într-un anumite sistem, sunt anumite trasee de joc. Inclusiv spațiile sunt mai mari. FCSB, jucând cu doi atacanți, se mai ocupă unul pe altul. Nu e spațiul respectiv acolo. Și atunci erau niște trasee. Nu poți ca jucător de fotbal într-o săptămână de zile să nu le faci. Eu înțeleg că sunt antrenamente și cu siguranță sunt foarte atenți la ce le cere Rădoi. Dar să joci cu UTA, care era pe 1 în play-out, nu era un meci ușor. Cum s-a dovedit și cu Metaloglobus. 

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Dacă ar avea ocazii, ai spune Da, sunt pe un drum bun, au ocazii de gol. Nu suferă jocul, dar merge în față. Ce îmi place la ei e că defensiv au stat foarte bine. Dar jocul suferă și cred că din cauza sistemului. Băieții nu s-au adaptat încă la noul sistem. FCSB are însă jucători de calitate. A scăpat Miculescu acolo, din pasa senzațională a lui Olaru, și a rezolvat meciul. Dar, ca joc, suferă”, a adăugat „Cobra”.

Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și...
Digisport.ro
Fără precedent: Donald Trump a luat decizia în cazul României: la Cluj și la București!
„E UN RISC!”. Mirel Radoi, PUS LA ZID dupa VICTORIA CHINUITOARE a FCSB | ANALIZA dupa 1-0 cu UTA

Alarmă cu Daniel Bîrligea înainte de Turcia – România. Exclusiv
Fanatik
Alarmă cu Daniel Bîrligea înainte de Turcia – România. Exclusiv
Bombă! Iuliu Mureșan vrea ca CFR să joace pe „Cluj Arena”: „Le pun...
Fanatik
Bombă! Iuliu Mureșan vrea ca CFR să joace pe „Cluj Arena”: „Le pun cererea în brațe”. Exclusiv
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de...
Fanatik
Adi Ilie a făcut în direct anunțul la oferta lui Gigi Becali de a veni la FCSB. Exclusiv
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
ULUITOR! CFR Cluj riscă să nu primească licența de Europa!
iamsport.ro
ULUITOR! CFR Cluj riscă să nu primească licența de Europa!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!