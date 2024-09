Adi Ilie nu-l vede pe Ianis Hagi la Rapid. „Eu asta aș face în locul lui”. Va mai fi chemat la echipa națională?

Ianis Hagi are parte de o situație complicată la Rangers, acolo unde antrenorul echipei nu îl are în vedere pentru viitorul echipei scoțiene. „Prințul” a fost dorit în Superliga de FCSB și de Rapid, dar Adrian Ilie are o altă părere despre ce trebuie să facă internaționalul român.

Adi Ilie nu-l vede pe Ianis Hagi la Rapid

Deși acesta nu dezamăgește la prima reprezentativă, situația sa de la echipa de club rămâne una tristă.

Adrian Ilie a reacționat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre situația lui Ianis Hagi. „Cobra” nu vede benefică o revenire în România, ci consideră că „Prințul” va prinde totuși un transfer la o altă echipă importantă din străinătate.

„Ianis e jucător foarte bun, mai ales pentru campionatul nostru. E 50% plus valoare pentru Rapid. Eu în locul lui nu m-aș întoarce în România.

„Eu cred că o să aibă șansa să joace în alt campionat!”

Mai am un an de contract la Glasgow, aș încerca să îmi câștig locul de titular sau măcar să prindă meciuri să joace, după să vină la echipa națională, pentru că aici a făcut jocuri foarte bune, este un om de echipă.

Când termină contractul să își găsească o soluție, sau poate în perioada de transferuri din iarnă. Eu cred că o să aibă șansa să joace în alt campionat sau la o altă echipă importantă din Iarnă.

Eu cred că, dacă intră în ultimele 6 luni de contract, nu o să îl țină dacă nu are nevoie de el. Acum nu mai poate să îl vândă, s-a încheiat perioada, dar se antrenează și o să joace la echipa a doua, eu i-aș da o șansă și la echipa mare. Depinde de antrenor”, a spus Adrian Ilie despre Ianis Hagi în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a discutat cu Ianis Hagi

Marius Șumudică a dezvăluit înainte de meciul din deplasarea cu Universitatea Craiova (1-1 scor final) faptul că a discutat cu Ianis Hagi. „Am vorbit cu el (n.r Ianis Hagi).

M-a sunat, am o relație bună cu Ianis și am vorbit la telefon cu el. Mi-a spus că el dorește să rămână în continuare în străinătate și că își dorește să lupte.

Am înțeles că ar avea ceva variante, dar nu mi-a spus echipele. Mi-a spus că indiferent dacă va rămâne sau nu la Rangers, el se va bate până la ultima sudoare să demonstreze că merită să joace acolo”, mărturisea Marius Șumudică cu puțin timp în urmă.

Adrian Ilie, despre situația lui Ianis Hagi