Adi Ilie nu o iartă pe FCSB: „Parcă ei erau echipa nou-promovată, nu Sepsi!”. De ce transferuri e nevoie

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FCSB a remizat la Sepsi, scor 0-0, într-o partidă considerată „haotică” de către specialiști. Cu toate că antrenorul Marius Baciu s-a arătat mulțumit de egal, Adrian Ilie e dezamăgit să vadă cum FCSB arată mai degrabă ca o echipă nou-promovată, în timp ce Sepsi părea echipa cu experiență.

Adrian Ilie e dezamăgit de actuala față a celor de la FCSB, de echipă „nou-promovată”

Adrian Ilie spune că a revăzut recent meciul cu Farul, scor 2-2, și s-a convins că bucureștenii nu au momentan nicio idee de joc. Mare problemă la transferuri, care nu au confirmat și au adus momentan niciun plus valoare.

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Nu cred că știau (n.r. că e nou-promovată Sepsi). Foarte slab meciul, meritau să piardă. Se vede că sunt mulți jucători noi la echipă. Exact ca și cu Farul nu au idee de joc, trasee.

Tot ce au făcut cu transferurile, așa se pare. Olaru, Lixandru, Șut, Thiam. Nu au adus nimic valoric peste acel nivel. Ca și cum să-și dorească să meargă în Conference League sau să facă un pas spre a câștiga campionatul din nou”, a comentat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Ilie îl ironizează pe Aymen Boutoutaou, fotbalist care momentan nu a impresionat cu nimic

Aymen Boutoutaou a venit la FCSB ca un mare transfer, însă Adrian Ilie nu este impresionat de el. Rugat să-l compare pe francez cu Olaru, „Cobra” a fost extrem de ironic: „Se ridică puțin peste Olaru, la înălțime. Că are 1.80 și ceva cred”.

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„Mulți jucători noi, se vede că nu s-au integrat. Aseară părea că FCSB sunt nou-promovați, așa mi-au dat senzația. Nu știu cum să-și revină, că le lipsesc foarte multe. Doar că Gigi a spus că o să mai aducă jucători. Cred că are nevoie de mai mulți pentru a ataca campionatul.

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Are nevoie mijlocaș central neapărat, văd și Cisotti, Bîrligea, Radunovic, nu sunt jucătorii de anul trecut. Nu au ritm de joc, trasee, nici Tănase nu este cel pe care-l cunoaștem”, a completat Adrian Ilie. Concluzia a fost trasă de Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii: „Mie mi se pare că echipa când se uită pe bancă văd un tehnician în care n-au încredere. Jucătorii Rapidului îl văd pe Pancu, e altceva. Are și declarațiile astea caricaturale”.