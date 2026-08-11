Adi Ilie, propunere de antrenor de Cartea Recordurilor la FCSB. „Dacă-l pune pe el, s-a rezolvat ecuația Baciu – Tănase”. Exclusiv

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FCSB a remizat în ultimul meci din SuperLiga, 2-2 cu Sepsi, în deplasare, iar răbdarea suporterilor a ajuns la limită. Tensiunea pare să fie la un nivel ridicat în rândul roș-albaștrilor, iar Adi Ilie, fostul mare fotbalist român, a găsit soluția prin care Gigi Becali poate să liniștească pe toată lumea.

Cum poate Gigi Becali să stingă conflictul Tănase – Baciu. Adi Ilie a venit cu o soluție neașteptată

În acest start de sezon a izbucnit un mini-conflict într Totul a început după eliminarea FCSB-ului din cupele europene. La finalul meciului cu FK Auda, cei doi au avut un schimb de replici, iar tensiunile au continuat și în zilele următoare. Tănase ar fi fost nemulțumit de unele decizii ale antrenorului și de modul în care a fost gestionată situația echipei. Baciu nu a acceptat atitudinea fotbalistului și i-a transmis că trebuie să respecte deciziile staff-ului tehnic.

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Situația a devenit rapid unul dintre principalele subiecte din jurul campioanei României, mai ales că Gigi Becali a intervenit și a încercat să calmeze lucrurile. Patronul FCSB a continuat să îi acorde încredere lui Baciu.

Florin Tănase, antrenor la FCSB!? Soluția SF propusă de Adi Ilie pentru Gigi Becali

Adi Ilie a vorbit despre conflictul intern de la FCSB la FANATIK SUPERLIGA și a venit cu o soluție la care nu s-a mai gândit nimeni: Florin Tănase în locul lui Marius Baciu pe banca FCSB-ului. Sigur, această variantă este una imposibilă în acest moment, întrucât mijlocașul nu are carnet de antrenor, însă, în opinia sa, acest scenariu ar putea da roade.

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„La ce se întâmplă la FCSB, poți să îl pui și antrenor. Nu are carnet. Se rezolvă și asta. Eu așa cred. Nu e rea ideea. Ai rezolvat ecuația așa. Dacă Tănase, tot se zice că are ceva cu Baciu, să iasă Gigi și să îl pună antrenor. Îți garantez că, dacă Gigi îl pune pe Tănase antrenor, Tavi Popescu și Toma nu mai joacă la FCSB”, a declarat Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.