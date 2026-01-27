Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Ilie și Sorin Cârțu l-au analizat pe arbitrul Bîrsan. „Mai bine-i dați un ceai înainte, să-l calmați” / „E marcat când vine la Craiova. Stil de caporal”. Exclusiv

Sorin Cârţu şi Adrian Ilie au fost iritaţi de stilul de arbitraj al lui Marcel Bîrsan în meciul Universitatea Craiova - FC Botoşani 2-0. Preşedintele de onoare al oltenilor l-a criticat pe arbitru.
Marian Popovici
27.01.2026 | 09:15
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova a câştigat cu 2-0 meciul împotriva celor de la FC Botoşani şi rămâne pe primul loc în SuperLiga. Oltenii au început perfect anul 2026, cu maximum de puncte în primele două etape.

Adrian Ilie, ironie la adresa arbitrajului din U Craiova – FC Botoşani 2-0: „Mai bine daţi-i un ceai înainte, să îl calmaţi”

Adrian Ilie şi Sorin Cârţu au fost iritaţi de arbitrajul lui Marcel Bîrsan în meciul cu FC Botoşani. Fostul internaţional l-a văzut foarte nervos pe arbitru şi le-a făcut o recomandare şefilor de la Craiova:

Nu mai bine, voi ăştia din conducere, îi daţi un ceai lui Bîrsan înainte de meci, să îl mai calmaţi un pic? Bine, n-a influenţat rezultatul, dar…”, a spus Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârţu l-a criticat pe Bîrsan: „E marcat când vine la Craiova!”

Preşedintele de onoare al Craiovei, Sorin Cârţu, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că arbitajul a iritat pe toată lumea şi l-a comparat pe Bîrsan cu un caporal, care pedepseşte pe toată lumea:

Şi acum a avut o prestaţie, aşa, sub ceea ce ne aşteptam. A iritat pe toată lumea. Hai să îţi spun ceva… Desfăşurarea jocului putea să o influenţeze. Fundaşul lor central trebuia să ia şi al doilea cartonaş galben în prima repriză.

Nu mă gândesc la ceva preconceput. Dar o prestaţie modestă. E marcat când vine la Craiova. De importanţa meciului, de public, de atmosferă. Ai văzut şi faza aia. Nicăieri nu e un umăr la umăr mai frumos ca la Baiaram cu celălat jucător.

Îi dai galben, îl şi enervezi. E fază de pus la şcoala e antrenori. La şcoala de arbitri nu mă bag. Au şi ei profesorii lor. Are şi antecedente. A anulat la VAR golul lui Cicâldău. 

Până la urmă a ieşit bine. Să fie mai atent când vine la Craiova. Dar dacă are astfel de prestaţii mai bine nu mai vine. El avut un stil de caporal, de sergent. Să pedepsească pe toată lumea.

El trebuie să ia măsuri. Felgueiras e totuşi un director sportiv, nu s-a dus să îl înjure. Trebuie să mergi, să discuţi”, a spus Sorin Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
