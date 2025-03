Adi Ilie știe unde s-a decis soarta partidei FCSB – Lyon 1-3: „Trebuia să fie mulțumiți cu 1-1!”. Dialog spumos cu Florin Gardoș

, după eșecul suferit pe Arena Națională contra celor de la Olympique Lyonnais, scor 3-1. Adrian Ilie, Sabin Ilie și Florin Gardoș au analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA jocul campioanei României.

Adrian Ilie: „Schimbările făcute de Lyon au fost mai bune”

, dar din păcate a pierdut disputa cu Lyon, din turul optimilor UEFA Europa League. , campioana a fost învinsă pe final, în câteva minute.

Abordarea campioanei României a fost însă diferită față de meciul cu Manchester United, iar de această dată Elias Charalambous a jucat ofensiv, abordarea fiind una cu adevărat curajoasă.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, invitații lui Cristi Coste au explicat unde s-a făcut diferența în duelul pe care campioana din SuperLiga l-a pierdut contra francezilor.

„Noi exact în benzi am avut probleme. Mie mi-a plăcut atitudinea FCSB-ului, au început bine, cu ocazii, cu curaj. Doar că până la urmă calitatea jucătorilor de la Lyon a făcut o impresie foarte bună. Vedem ce jucători au, mai ales Fofana, care are 19 ani. Au mai multă calitate.

Meciul, mai ales în prima repriză, nu a fost spre Lyon, cu toate că au avut posesie mai mare, mie mi-a plăcut parțial FCSB-ul din prima repriză și începutul reprizei a doua. Eu cred că din minutul 75-80, FCSB trebuia să se mulțumească cu acest 1-1 și au pierdut doar finalul de meci.

Puteau să intre cu 1-1 și să meargă în Franța și să încerce să joace calificarea acolo. Au fost surprinși pe contraatac și tactic, mai ales pe final, schimbările făcute de Lyon au fost mai bune”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Sabin Ilie: „E diferență mare de valoare”

„Nu au jucat deloc rău, eu vreau să felicit toată echipa, le doresc la toate echipele românești să ajungă ca FCSB, să joace cu Lyon, că numai de aici avem de învățat. Spre final au greșit un pic, inclusiv la 1-2, nu te duci să faci 2-2, că dacă mergi la Lyon, tot vreo 3 iei. E diferență mare de valoare și individual și per echipă.

Eu cred că au jucat foarte bine. Rezultatul de egalitate cred că era mai echitabil. Eu greu să lei dai 2-0 și să te duci în prelungiri sau să bați cu 3-0 pe Lyon. Să fim realiști, Lyon este o echipă de tradiție, cu nu știu câte campionate, un fel de FCSB în România. E bine că am ajuns aici, să vedem cum e și cu granzii, nu?”, a completat Sabin Ilie.

Florin Gardoș: „Elias Charalambous a abordat curajos meciul”

„Am plecat la 1-1, am zis să nu rămân blocat pe acolo, când am ajuns la bulevard era 3-1. Vorbeam cu Meme de mers la Lyon, ar fi interesant, nu eram convins nici aseară. Impresia generală asta a fost, că a abordat curajos meciul Elias Charalambous. Eu am observat și cred că ați observat și voi, e genul de echipă ca Tottenham, nu joacă minge lungă aproape deloc.

Era genul de echipă care, avându-l pe Matic acolo, care nu mai are rost să vorbim de experiența lui, mi s-a părut extraordinar el. Jucau niște mingi pe construcție de ai fi zis ce riscuri își asumă. Când ajunge mingea la Matic, nu e chiar așa mare risc. FCSB a încercat să profite de asta, au făcut pressing, au avut acea fază cu Miculescu.

A dat cu dreptul în plasa laterală. Linia sus, au încercat să stea cu fundașii la mijlocul terenului, o abordare curajoasă”, a concluzionat Florin Gardoș la FANATIK SUPERLIGA.