Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Ilie taie în carne vie după dezastrul de la FCSB: „Problema este la antrenori. Toți jucătorii sunt nervoși la schimbări, nu mai au încredere în staff”. Exclusiv

FCSB a suferit o nouă înfrângere dură, 1-4 cu CFR Cluj, iar Adrian Ilie trage un semnal de alarmă. Problemele din vestiar și lipsa de încredere duc campioana României într-o situație extrem de complicată.
Alex Bodnariu
27.01.2026 | 10:15
FCSB a suferit o nouă înfrângere dezamăgitoare. Campioana României a încasat patru goluri de la CFR Cluj, în SuperLiga României, iar Adrian Ilie, fostul mare atacant, este de părere că situația echipei din Capitală a ajuns una critică, iar jucătorii sunt cu moralul la pământ.

FCSB, în derivă. Campioana României, tot mai departe de play-off

Campioana României a condus cu 1-0 în meciul de pe Arena Națională și părea că va obține victoria, după 20 de minute foarte bune. Însă, din senin, jocul nu a mai funcționat, iar CFR Cluj a întors scorul și, la final, s-a impus categoric, 4-1.

Au fost multe greșeli comise de jucătorii celor de la FCSB, mai ales pe faza de apărare. Fundașii s-au poziționat eronat la golurile încasate de la CFR Cluj. În plus, mijlocașii nu au reușit să își pună colegii din atac în situații clare de a marca.

Adrian Ilie, fostul mare atacant român, este de părere că situația a devenit una critică la FCSB. Acesta vorbește despre probleme din vestiar și spune că fotbaliștii sunt nemulțumiți și că mulți și-ar dori să plece. Mai mult, consideră că antrenorul Elias Charalambous este obligat să vină cu o soluție.

„În primul rând, nu mă pun în situația lor. Dacă aș merge mâine acolo, nu știu ce decizie aș lua. Hai să vedem ce se întâmplă în vestiarul acela. Se vede lipsa de încredere. Toți sunt nervoși, se vede. Vorbim de meciul de ieri. Au început foarte bine. După ce primesc golul, totul se destramă. Nu au încredere în ei jucătorii. Tactica… nu atacă nimeni. FCSB primește niște goluri în care adversarii au tot timpul de gândire. Totul pleacă de la lipsa de încredere.

Este și vina antrenorului. Tactic se pierd meciurile. Aleargă fiecare pe rând. Staff-ul nu este alături de jucători. Este o debandadă totală la FCSB. Nu aș ști ce trebuie făcut la FCSB. Este lipsă de încredere totală. Cine este mulțumit la FCSB? Dacă vrei să fii vândut, nu mai joci. Gigi nu te împrumută. Te lasă să pleci dacă nu ești bun. Așa a pățit Adrian Șut. Antrenorii trebuie să pună piciorul în prag”, a declarat Adrian Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce trebuie să facă Elias Charalambous. Comparația cu Zeljko Kopic

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a vorbit și el despre căderea celor de la FCSB. Acesta este de părere că echipa care a arătat atât de bine în ultimele două sezoane trece printr-un blocaj și îl compară pe Elias Charalambous cu Zeljko Kopic.

„Uită-te la diferență. Uită-te la Kopic, cum joacă Dinamo. Vezi o filozofie, vezi fotbal. Poți să spui: Charalambous nu a fost bun în ultimii doi ani? Ba da, poți să spui! Nu a spus nimeni că nu a fost bun. Știi cum e, la un moment dat totul se termină. Nimic nu e etern”, a precizat Horia Ivanovici.

