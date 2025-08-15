Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. „L-au sunat pe agentul lui. Are oferte și din Turcia și de la arabi”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. „L-au sunat pe agentul lui. Are oferte și din Turcia și de la arabi".

Adrian Ilie a oferit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi. Unde poate ajunge „Prințul” în această perioadă de mercato.
Iulian Stoica
15.08.2025 | 15:07
Adi Ilie ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi
Adrian Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi este liber de contract după ce la finalul sezonului trecut și-a reziliat înțelegerea cu Rangers. „Prințul” nu duce lipsă de oferte, însă până acum nu s-a concretizat nimic. Ce spune Adrian Ilie despre interesul pentru internaționalul român.

Adi Ilie, ultimele detalii despre transferul lui Ianis Hagi

Rămas liber de contract la finalul sezonului trecut, Ianis Hagi s-a antrenat la baza tatălui său de la Ovidiu și a așteptat cea mai bună variantă. Cum campionatele mari stau să înceapă, opțiunile de transfer s-au limitat, echipele având deja loturile formate pentru stagiunea ce bate la ușă.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Adrian Ilie a transmis că este în continuare un interes din partea lui Borussia Monchengladbach pentru Ianis Hagi, doar că situația s-a complicat, Bundesliga fiind aproape de începutul sezonului. Pe de altă parte, „Cobra” a mărturisit că Hagi Jr. are în prezent oferte din Arabia Saudită și Turcia.

„(n.r. – Cu Ianis ce se mai întâmplă?) Are ceva oferte din ce am înțeles de la impresarii lui. Impresarul lui a fost sunat și din Germania. Din câte știu, a fost sunat de la Borussia Monchengladbach.

„Ianis Hagi are oferte din Arabia Saudită și din Turcia”

Este vorba tot despre Borussia Monchengladbach. De acolo a plecat toată situația. Deocamdată nu se știe exact, e foarte târziu, toate echipele și-au făcut loturile. Eu știu cum gândesc antrenorii afară, nu sunt ca la noi, să se gândească pe ultima sută de metri.

Acolo își pregătesc lotul cu 2-3 luni înainte de noul campionat. Echipele și-au făcut loturile, dar cine știe, poate are cineva o accidentare și să aibă nevoie de un nou jucător. Este foarte greu să ajungă la Borussia Monchengladbach, știu cum gândesc echipele în Germania. Ei își fac echipele înainte, își știu loturile cu 2-3 luni înainte.

Are ceva vorbe acum, are și oferte din alte părți. Mai are oferte din Arabia Saudită și din Turcia. Eu nu m-aș duce în Arabia, dar m-aș duce undeva unde să joc, pentru că peste tot încep campionatele”, a declarat Adrian Ilie.

Adrian Ilie, detalii despre transferul lui Ianis Hagi

