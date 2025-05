Adi Ilie, verdict devastator pentru fotbaliștii din SuperLiga: „Doar doi dintre cei din play-off pot juca acum la FCSB!”

FCSB a câștigat, la pas, campionatul României. Roș-albaștrii au avut parte de un sezon de vis, în care au ajuns până în optimile de finală ale Europa League. Adrian Ilie, fostul mare atacant român, a lansat o ipoteză interesantă. El este de părere că doar doi jucători din play-off-ul Superligii ar avea loc în echipa de start a campioanei.

FCSB a mai câștigat un titlu, iar Gigi Becali se gândește la Liga Campionilor

Roș-albaștrii rămân neînvinși după 8 etape de play-off. Elias Charalambous a găsit formula ideală, iar nivelul celor de la FCSB pare mult mai ridicat față de cel al adversarelor. Gigi Becali visează la o calificare istorică în grupele Ligii Campionilor, dar drumul până acolo este extrem de complicat.

Sunt jucători de mare valoare pe toate pozițiile, iar antrenorul campioanei României are și pe bancă multe soluții. Gigi Becali, însă, ar vrea să întărească lotul la vară.

a declarat, în mai multe rânduri, că i-ar vrea pe Alex Mitriță de la Craiova și pe Louis Munteanu, vârful celor de la CFR Cluj. Ambii jucători sunt, însă, extrem de scumpi și e greu de crezut că omul de afaceri va face investiții colosale.

Adi Ilie, ipoteză interesantă. Care sunt singurii jucători din playoff care ar avea loc la FCSB

Adrian Ilie, fostul atacant al naționalei României, e de părere că Louis Munteanu și Alex Mitriță sunt singurii jucători din play-off-ul Superligii care ar avea loc în echipa de start a celor de la FCSB.

„Dacă lăsăm FCSB-ul, mai sunt 5 echipe în play-off. Punem că sunt 60 de jucători. Câți din ei ar putea juca la FCSB, titular vorbind? Cine ar putea juca la FCSB? Sunt doar doi: Alex Mitriță și Louis Munteanu. Nu au un jucător în stânga.

Mitriță are calitate. Sunt doar două posturi. Eu spun că Louis Munteanu și Alex Mitriță pot să joace la FCSB. Mitriță poate să dea 15 goluri la FCSB. Are echipă acolo, are cu cine să joace”.

