Adi Ilie, verdict dur despre Marius Ștefănescu. „El crede că FCSB e o echipă prea mare pentru el”. Ce spune și Robert Niță

Adi Ilie a discutat despre Marius Ștefănescu la FANATK SUPERLIGA și a oferit un verdict dur. Despre atacantul dorit foarte mult de Gigi Becali a discutat și analistul Robert Niță.

Adi Ilie, verdict dur despre Marius Ștefănescu. “El crede că FCSB e o echipă prea mare pentru el”

Chiar dacă Adi Ilie că acesta va putea să își revină la FCSB, analistul FANATIK a oferit, totuși, și un verdict dur legat de fostul jucător de la Sepsi.

“M-am uitat și ieri la meci și am impresia că dispare din joc și că nu are relații cu cei care sunt lângă el. El talent are și se vede asta în duelurile unu la unu, când mai scoate câte un om din joc și ajunge în colțul careului. Dar acolo nu găsește soluția.

Am impresia că a venit la FCSB și se crede că poate această echipă e prea mare pentru el. Are o presiune de la antrenor, de la Gigi, de la suporteri. Toată lumea se așteaptă la ceva de la el, pentru că a venit ca un jucător talentat care să facă diferența.

FCSB a avut partea stângă cu Radunovic, Olaru și Coman care a mers foarte bine, dar mereu în dreapta a suferit. Oricine care a venit în dreapta nu s-a integrat, nici Băluță, nici Miculescu. De aceea l-au luat pe Ștefănescu acolo ca să facă diferența.

Eu sper să își revină și am mare încredere în el. Există în momentul de față un singur risc. Să nu aducă pe altcineva care să își câștige foarte repede locul în echipă. În momentul de față, tot el este cel mai bun. Eu cred că o să reușească”, a declarat Adi Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

“Trebuie să fie lăsat și în a doua repriză”

“Trebuie Ștefănescu să fie lăsat și în a doua repriză. Sunt și foarte multe schimbări la FCSB. Acum (n.r. la meciul cu UTA Arad) a jucat cu altă echipă. Este clar că nu are încă relațiile de joc cu coechipierii.

De înțeles se înțeleg, dar nu cum a fost Olaru și Coman, arcul și săgeata. Îi trebuie și lui puțin timp, un arc. Nici nu primește mingea uneori și alteori stă departe. A început bine în primele meciuri, e pe topogan, dar cred că o să își revină. Are nevoie de mai multă încredere în el. Eu cred că o să reziste”, a mai spus Adrian Ilie.

Robert Niță, despre Marius Ștefănescu la FCSB: “Eu cred că nu o să reușească”

În analiza sa, Robert Niță a fost ceva mai pesimist. Analistul FANATIK este de părere că în urma a ceea ce a arătat până acum, Ștefănescu are șanse mici să demonstreze la FCSB și că se va putea întoarce la Sepsi. Totodată, Niță este de părere că .

“Eu cred că nu o să reușească, pentru că e pe topogan. Aici (n.r. mental) nu a demonstrat că e puternic deocamdată din ce vedem, poate băiatul e foarte puternic. În teren nu se vede. A început primul meci care i-a făcut mai mult rău decât bine. Evoluția lui a fost foarte bună din primul joc.

Indiferent cine vine acum, va pleca cu un plus în concurența cu el, pentru că lui i s-a pus deja ștampila. Nu rezistă la presiune, nu dă la poartă, o ia paralel. Cred că îi va fi greu. A mai fost o problemă similară cu Cordea acolo în dreapta. Tot jucător de același stil.

La un moment dat lumea îi zicea că nu mai poate, printr-o conjunctură continuă la FCSB și după foarte mult timp vine o ofertă pe el, iar patronul abia așteaptă să îl dea. În schimb, la Ștefănescu va fi greu și va trebui să aibă un șir mai mare de meciuri cu evoluții foarte bune.

Dacă va juca câte 45 de minute, ar fi o mare minune ca în iarnă să nu îl vedem înapoi la Sepsi. Șansa lui Ștefănescu poate să vină doar de la Mihai Stoica, care a declarat și public că îl susține.

Trebuie să se vorbească mai mult cu el și poate că MM îl poate tempera pe patron și să îi explice că trebuie să îi dea timp. E un jucător care a costat destul de mult pentru campionatul României”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.

