Adi Mihalcea, mesaj dur după FC Voluntari – UTA 1-0: „Nu mai avem voie să vorbim despre ritm sau pregătire”

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Antrenorul celor de la UTA Arad, Adrian Mihalcea, este dezamăgit după înfrângerea echipei sale de la Voluntari, scor 0-1. Cu toate acestea, tehnicianul încearcă să vadă jumătatea plină a paharului: campionatul e doar la început, astfel că este vreme suficientă pentru a corecta erorile din jocul Aradului.

Adrian Mihalcea este dezamăgit de înfrângerea cu FC Voluntari, dar nu disperă

„Am făcut un joc modest. Nu am avut ritm și nu am reușit să le punem foarte mari probleme, poate doar în a doua parte a meciului, dar nu îndeajuns. Este o înfrângere surprinzătoare, dar mi-o asum. Este problema mea și nu o spun doar ca să-i acopăr pe ei. În momentul în care toată echipa, de la portar până la ultimul jucător intrat, joacă modest, este o problemă de management din această săptămână.

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Este o problemă de alegere a soluțiilor. Trebuie să analizăm foarte bine, pentru că vorbim de început de campionat, dar nu este un început deloc promițător”, a declarat Adrian Mihalcea. L-a menajat pe Gorcea, portarul care a primit un gol ciudat, considerând că vina pentru înfrângere nu este exclusiv a portarului.

„Acolo, da, este vorba și de ghinion, de multe lucruri. Trebuia să aleagă să șuteze în altă parte. Astăzi n-am avut deloc ritm, n-am fost deloc lucizi. Până acum, chiar dacă la Craiova am luat patru goluri, n-am arătat atât de modest. Astăzi, într-adevăr, la capitolul ritm și intensitate, deja n-ar mai trebui să vorbim. Suntem deja după trei săptămâni de campionat și, chiar dacă unii jucători au venit mai târziu și au doar cinci-șase săptămâni de pregătire, ”, a completat Mihalcea.

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Adrian Mihalcea nu cere cu disperare transferuri, deși recunoaște că s-ar bucura să primească întăriri

În încheiere, antrenorul a explicat că și-a mai dori câțiva jucători de calitate, însă nu este disperat după transferuri: „Discuții sunt cu conducerea. Ei știu foarte bine ce trebuie să mai aducem. Săptămâna aceasta, pe lângă Alomerovic, suspendat, l-am pierdut și pe Oaidă pentru o perioadă lungă. Dar nu asta este problema. Nu suntem foarte mulți, însă de pe bancă au intrat jucători cu experiență. Avem cinci-șase schimbări la dispoziție, așa că nu este cazul să vorbim despre jucătorii care ar mai trebui să vină.

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Trebuie să ne pregătim în continuare și să trecem peste această perioadă proastă. Dacă ne considerăm jucători și antrenori care vor să atingă performanțe mai mari în acest an, atunci trebuie să ne trezim. Nu este nimic pierdut, este doar etapa a treia, iar campionatul este destul de lung. Dar, după înfrângere, apoi iar înfrângere, egal și din nou înfrângere, moralul nu este acolo unde ar trebui să fie”.

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Alin Roman nu dorește să dea vina pe portarul Gorcea pentru înfrângerea cu FC Voluntari

Un discurs special a avut și Alin Roman, fotbalistul celor de la UTA având puterea să-și ceară scuze suporterilor pentru rezultat și să își recunoască limitările din acest joc.

„Am făcut un meci foarte slab. Nu meritam absolut nimic în seara asta. Bine că se întâmplă la început de campionat și avem destul timp la dispoziție să reglăm multe minusuri. Sper ca înfrângerea asta să ne pună cu picioarele pe pământ. Vreau să-mi cer scuze suporterilor care au făcut deplasarea și celor de acasă. Sunt sigur că vom reveni cu o altă față de acum încolo. Sincer, astăzi chiar nu meritam nimic. Nu caut scuze că a fost cald, cald a fost și pentru ei. Nici ei nu meritau, ca joc, nimic. Sper să ne aducă această înfrângere cu picioarele pe pământ.

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Ne-am creat mult prea puține ocazii. Tot sezonul am fost noi, iar astăzi parcă nu ne regăseam pe teren, nu ne înțelegeam unul cu altul. Nu știu ce s-a întâmplat. Gorcea, cu siguranță, își asumă partea lui de vină, dar până la el suntem și noi, în aceeași măsură, vinovați. Nu trebuia să-l lăsăm să ajungă în situația aceea. E clar un băiat serios și de bun-simț. Sezonul trecut ne-a ajutat destul de mult. Nu putem să dăm vina pe el, vina este a tuturor”, a declarat Roman. La fel ca și antrenorul Mihalcea, fotbalistul celor de la UTA Arad nu a dorit să dea vina pe înfrângere strict pe portarul Gorcea.