Adi Mihalcea trage un semnal de alarmă înaintea barajului FC Voluntari – Unirea Slobozia: „Să nu ne credem mai mari decât suntem!”

Adi Mihalcea a reușit să o salveze pe Unirea Slobozia de la o retrogradare directă, lucru ce părea imposibil la un moment dat. Ialomițenii au avut 3 victorii în 9 runde de play-out, dar două în chiar ultimele două etape. Cele 6 puncte au adus, în final, salvarea.

Adi Mihalcea atenționează: „Să nu ne credem mai fotbaliști decât suntem!”

. În urma acestui rezultat, iar Unirea Slobozia s-a calificat în barajul pentru menținerea în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

În meciul de baraj, Unirea Slobozia va întâlni FC Voluntari, pe 24 mai și 1 iunie, formație cu state vechi în SuperLiga, din care a retrogradat la finalul sezonului trecut. Ilfovenii sunt dornici să revină pe prima scenă, dar statistica nu este de partea lor. Acest lucru a fost subliniat și de antrenorul Unirii Slobozia, Adrian Mihalcea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Statistic, echipele de Liga 1 par favorite. De foarte puține ori… cred că sunt doar trei promovări ale echipelor de Liga 2 după baraje. Avem un oarecare plus. Depinde clar doar de noi. Dacă noi vom avea același joc, aceeași dăruire, aceeași foame de a câștiga meciurile, da, avem o șansă în plus față de FC Voluntari.

ADVERTISEMENT

Asta îmi trebuie săptămâna aceasta, să-i conștientizez, să nu cumva să se fi liniștit bătându-i pe Sepsi și scăpând de o retrogradare directă. Și să nu picăm în partea cealaltă, să ne credem mai mari decât suntem, mai fotbaliști decât suntem. Săptămâna asta îmi aparține și d-asta sunt nu neapărat preocupat, dar voi fi extrem de echilibrat încât să reușesc să-i mențin în această stare”, a precizat Adi Mihalcea.

Condiția pusă de Adi Mihalcea: „Dacă suntem la fel de muncitori și luptători…”

„Voluntariul este o echipă cu multă experiență”, a observat moderatorul Horia Ivanovici.

„Cu siguranță! Experiență, sezoane de SuperLiga mult peste noi. Plus condiții, plus tot. Dar nu de fiecare dată lucrurile acestea bat. Am atuul acesta al sezonului de SuperLiga proaspăt.

ADVERTISEMENT

Nu cred că ar trebui să luăm în calcul ceea ce s-a întâmplat acum doi, trei, cinci ani. Nu. Strict momentul acesta! Dacă suntem la fel de muncitori și luptători, avem șansă în plus față de ei”, a concluzionat Mihalcea.

ADVERTISEMENT