Adi Minune și Alex Velea, chef de pomină de ziua manelistului: “Vrem să bem, să ne simțim bine”. Video

Între Alex Velea și Adi Minune pare să se fi legat o amiciție cât se poate de serioasă, după ce primul s-a apucat de cântat trapanele și a pornit o serie de colaborări cu maneliști de renume de la noi din țară.

Adi Minune și Alex Velea au chefuit de ziua manelistului

Adi Minune a împlinit 47 de ani, motiv perfect pentru o mică petrecere, în curtea casei, cu atât mai mult cu cât, probabil, va fi printre

Așa că, după ce a scos masa în curte, Adi Minune a avut grijă să pună acolo cantități impresionante de lichide bahice cu care să își răsfețe invitații, mai ales că totul părea să fie perfect pentru un chef de pomină.

Iar printre invitații despre care vorbim se număra și noul lui amic, Alex Velea, dar și alți câțiva tineri din echipa celui care a inventat trapanelele și a început ca artist mainstream să colaboreze cu maneliștii.

Ce s-a întâmplat în curtea lui Adi Minune

Când totul a fost pregătit așa cum se cuvine, Adi Minune a dat startul petrecerii. Cu muzica orientală duduind în boxe, cu paharele pline și fumând din narghilea, manelistul a imortalizat momentele petrecute în compania lui Alex Velea, semn că s-au simțit foarte bine împreună.

Iar Alex Velea, din imaginile pe care FANATIK le-a primit în exclusivitate, părea să fie în formă maximă. Nu de altceva, dar, Velea era singurul care stătea în picioare și, dovedind un mare chef de dans, se mișca în ritmul muzicii orientale, zâmbind larg și sorbind, din când în când, din paharul cu un lichid care, cu siguranță, nu era apă.

Și, din când în când, printre chiuituri și alte onomatopee, Alex Velea mai arunca, așa cum se face totuși la o zi de naștere, câte un strigăt care spunea totul despre forma lui: ”La mulți ani, Adrian”!

La petrecere, evident, la un moment dat și-a făcut apariția și soția lui Adrian Minune care, ca o gazdă bună, le-a mai adus ceva fin de băut celor cu chef, un cognac franțuzesc pe care să îl savureze cu toții și pe care l-a așezat, cu grijă, în fața manelistului.

”Vrem să bem, să ne simțim bine”, a explicat Adrian Minune după ce a fost servit ca un star de soția lui, zâmbind larg.

Ce spunea Alex Velea despre Adi Minune

Cu ceva timp în urmă, Alex Velea a explicat, pentru FANATIK, ce reprezintă pentru el trapanelele și cum a ajuns să colaboreze cu maneliști cunoscuți.

”Nu sunt manele, sunt mai spre trap. Trapanele. Dar aud că se vorbește de faptul că nu e ok ce fac. Doar că, eu, sincer, am grijă de 16 oameni, atâția câți sunt în jur. Eu fac roata să se învârtă, eu sunt cel care unge mecanismul. Și o fac fără să țin cont de povești că nu e ok cu trapanele, cu colaborări cu artiști din lumea manelelor. E o prostie să spui așa ceva”, a spus Alex Velea.

Mai mult, , artiști precum Florin Salam sau Adi Minune sunt artiști compleți cu care este chiar o onoare să colaboreze.

”Trebuie să fiu sincer, nu e doar un manelist favorit pentru mine. Îmi plac Florin Salam și Adi Minune. Sunt favoriții mei. Cu Florin Salam am și o relație specială, este un om deosebit, da, cred că el e preferatul meu, dar și Adi Minune e la fel. Vom și lansa cu Adi Minune o melodie”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alex Velea.