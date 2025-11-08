Adi Mutu a analizat la sânge FCSB și Craiova după meciurile europene. „Mi-a plăcut atitudinea” / „E cea mai bună echipă. Fotbal șampanie!”. Ce jucători au intrat în vizor

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a fost cu ochii pe evoluțiile echipelor românești din cupele europene. FCSB a pierdut cu Basel, scor 1-3 în Elveția în UEFA Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid Viena, scor 1-0. Analiză complexă în direct la FANATIK SUPERLIGA a „Briliantului”.

Adrian Mutu laudă jocul FCSB, deși a pierdut 1-3 cu Basel

FCSB a deschis joia europeană. Campioana României a avut o evoluție solidă contra lui Basel, însă eliminarea lui Ștefan Târnovanu din debutul meciului a dezechilibrat partida, iar elvețienii s-au impus cu 3-1. Adi Mutu l-a remarcat pe Darius Olaru, aflat în revenire de formă.

„Păcat de ce s-a întâmplat în primele minute, în primul sfert de oră. Altfel, meciul ar fi fost diferit. FCSB a făcut un meci per total bun. Mi-a plăcut mult echipa, mi-a plăcut mai ales atitudinea lor în inferioritate numerică. S-au dus peste adversar, au încercat un presing ultra-ofensiv, mai ales în repriza a doua exact când au început, au avut momente bune.

A venit și golul lui Olaru. Un gol senzațional. Un gol de fotbalist adevărat. Probabil golul serii, a fost o execuție tehnică cap-coadă, cu preluare pe piept și șut din voleu în colțul lung. O execuție foarte frumoasă. Eu cred că Olaru e un pretendent serios acum la postul de titular în echipa națională. De câteva meciuri joacă la un nivel foarte înalt. E cel mai complet mijlocaș român al momentului, s-a întors la nivelul pe care îl știam cu toții. Cred că e o opțiune importantă pentru Mircea Lucescu”, a declarat Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu i-a criticat pe Ngezana și Graovac

Adrian Mutu nu a putut să nu scoată în evidență . Pe lângă Ngezana, fostul mare atacant român i-a găsit vinovați și pe Gravoac, Târnovanu și Bîrligea.

„În meciul FCSB au fost niște greșeli mari de interpretare, care a dus și la înfrângerea propriu-zisă. Mă refer în primul rând la faptul că Târnovanu a ieșit din poartă într-un moment neinspirat. A interpretat faza foarte greșit. Nu mai are rost să spun că atunci când se află fundașul în luptă directă și controlează foarte bine situația trebuie să stai în poartă. E o greșeală de începător.

Mergem mai departe cu gestul sau interpretarea greșită a lui Bîrligea. A sărit și a rupt zidul. Dacă vă uitați la Ngezana, el încearcă să-l țină aproape, de aceea și mâna aia întinsă. Eu cred că acolo Bîrligea trebuia să stea pe loc. Probabil, el a crezut că Shaqiri vrea să dea pe lângă zid o cotită în colțul scurt. A anticipat puțin mișcarea și a sărit în diagonală. Zidul s-a rupt și s-a dus exact unde trebuia să fie Bîrligea. O altă greșeală de interpretare”, a mai spus Adi Mutu.

Ce se întâmplă cu Ngezana, fundașul central de bază de la FCSB

Adrian Mutu a explicat faza de la hențul comis de Ngezana în careu. după ce fundașul sud-african a atins mingea cu mâna în careu la o lovitură liberă. Graovac a fost, de asemenea, vinovat la ultimul gol al elvețienilor.

„Ai vorbit de Ngezana, dar eu l-aș pune în aceeași oală și pe Graovac. La golul trei a făcut iar o greșeală de începător. A ieșit aiurea atunci când Shaqiri a coborât între linii. Shaqiri a primit mingea și în timp ce balonul era pe drum, Graovac trebuia să anticipeze, dar s-a eliminat ca un junior. Pasa în gaură pentru Shaqiri și vine și golul.

S-a eliminat ca un copil, Graovac a făcut o mare greșeală de interpretare pentru un fundaș. (n.r. Ngezana) Se mai întâmplă astfel de momente în viața unui jucător. Sunt niște greșeli din lipsă de concentrare. Nu am ce să-i imput la greșeala de aseară pentru că Ngezana încearcă să-l țină pe Bîrligea, să nu rupă zidul. Un concept corect din punctul meu de vedere. Bineînțeles că ghinionul a făcut ca mingea să se ducă direct în mâna lui, penalty clar”, a mai spus „Briliantul” la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu crede că FCSB merita mult mai mult de la meciul cu Basel

Fostul internațional român a apreciat că echipa roș-albastră a controlat jocul din Elveția în măsură destul de mare. În plus, în aceeași notă, a opinat că formația antrenată de Elias Charalambous se află în mod clar într-o revenire de formă.

„FCSB a jucat bine, e pe un trend ascendent. Se vede clar că FCSB a controlat jocul și a jucat mult mai bine în ultimele etape. Asta vine totodată cu creșterea în evoluțiile a jucătorilor, în special a lui Olaru, creierul echipei, motorul lor.

Este secondat bine și de Tănase. Cei doi, când joacă împreună la un nivel bun, dau o siguranță mare echipei. Bîrligea care muncește în față și o face pe alocuri foarte bine. Dacă era atent poate și marca împotriva lui Basel. În schimb vin greșelile astea de interpretare. Concluzia este că e un rezultat mincinos. FCSB merita mai mult”, au fost cuvintele fostului atacant.

Mutu a lămurit misterul Dennis Politic la FCSB

Adus cu surle și trâmbițe la FCSB, Dennis Politic abia prinde echipa de start a roș-albaștrilor. Adrian Mutu a avut o opinie tranșantă și a mărturisit că fostul atacant în vârstă de 25 de ani al lui Dinamo, deocamdată, nu are valoare pentru FCSB.

„(n.r. Politic) Situația e clară. Acest transfer a fost puțin forțat din punctul meu de vedere. S-a pariat puțin pe transferul ăsta, anume că s-au văzut anumite calități în anumite meciuri ale lui Politic fără a avea o constanță în evoluții la nivel înalt.

A jucat bine, dar nu a fost bun în mod constant. Nu a avut un sezon în care să spui că va fi următorul jucător de echipă națională. Nu are valoarea necesară să joace într-o competiție internă foarte mare. Așa o văd eu.

La FCSB, în afară de presiunea competiției interne, între jucători, mai este și patronul echipei, alt factor, care pune presiune și critică public jucătorii. O altă presiune în plus pentru Politic. În momentul ăsta valoarea îl face să nu intre în primul 11 și să arate ce a arătat în anumite episoade la Dinamo. Asta e părerea mea, fără să-l critic foarte mult.

Noi l-am avut când eram la Rapid, l-am analizat și concluzia a fost că nu poate să se ridice la un nivel mai mare decât este. Sunt jucători care joacă la un nivel și când presiunea e mai mare clachează. El va fi unul dintre ei, dar sper să mă înșel pentru că e încă tânăr. Pare un pariu pierdut. În fotbal se poate schimba totul în 6 luni. El trebuie să continue să muncească, să-și optimizeze evoluțiile. Mult mai mare atenție la antrenamente. E evident că nu se ridică la nivelul FCSB și că nu poate să intre în primul 11. Depinde de el”, a fost analiza lui Mutu.

Adi Mutu o vede pe Universitatea Craiova superioară FCSB-ului în acest moment

Ulterior, Adrian Mutu a mutat lupa pe Universitatea Craiova, victorioasă în disputa cu Rapid Viena. Adrian Mutu s-a arătat încântat de jocul alb-albaștrilor și l-a lăudat pe antrenorul Mirel Rădoi.

„(n.r. Universitatea Craiova) O altă mâncare de pește. Evoluția bună a oltenilor s-a încununat cu un succes. A fost un meci foarte bun, zic eu. Mi-a plăcut Universitatea Craiova foarte mult în ceea ce înseamnă abordarea meciului, atitudinea, disciplina tactică pe care au ținut-o și au păstrat-o pe toată durata meciului chiar dacă Mirel a fost eliminat. Nu s-a simțit.

Craiova, dacă ține ritmul, e o echipă foarte, foarte greu de bătut. În ultimele două meciuri a arătat cel mai bun fotbal din campionat, cea mai bună în momentul ăsta, și peste FCSB la cum arată fotbalistic vorbind. E o echipă care s-a pliat bine pe sistemul ăsta de joc (n.r. 3-5-2). Trebuie răbdare și susținere pentru Mirel Rădoi. Filosofia lui și ideile lui se vor implementa ușor, ușor.

Echipa înțelege ce vrea Mirel de la ea. Are o evoluție pe alocuri spectaculoase, fotbal frumos, fotbal-șampanie cum îi spunem noi. Mă bucură pentru că de mult nu am mai văzut o echipă românească în Europa jucând la nivelul ăsta. Chiar dacă pe alocuri era să piardă cu Rapid, evoluția Universității Craiova a fost încântătoare”, a explicat Adi Mutu.

Cum a comentat Mutu cartonașul roșu luat de Mirel Rădoi la Viena

Mirel Rădoi a ieșit din nou la rampă. Antrenorul Universității Craiova a primit cartonașul roșu după două „galbene”, după ce tehnicianul s-a înjurat cu un adversar de pe teren. Adi Mutu a catalogat declarațiile lui Rădoi înainte de meci ca fiind o strategie:

„(n.r. Mirel Rădoi) Întreabă-l pe Mihai Rotaru ce facem cu el. Am văzut interviul lui înainte de meci, m-a surprins puțin, dar cred că a început să fure artele meseriei de la antrenorii mai în vârstă sau de la Dan Petrescu.

Spunea că Rapid Viena este o echipă mult mai valoroasă decât Craiova și că nu are emoții. Mi s-a părut o frază care nu îl caracterizează pe Rădoi. Mirel e alt gen și a fost ca jucător, la fel mi se pare și ca antrenor, care declară astfel de lucruri. M-a uimit și văd că i-a ieșit bine pentru că sigur nu gândea așa.

M-am gândit că e o tactică pe care o are pentru a lua presiunea de pe jucători. I-a ieșit pentru că am văzut o relaxare bună în sensul pozitiv al echipei. Au jucat ce știau fără a avea emoțiile competiției și ale meciului. Și Mourinho mai făcea astfel de lucruri, sunt antrenori care fac asta pentru a atrage atenția asupra lor, pentru a lua presiunea de pe umerii jucătorilor. Sigur e o chestie gândită de Mirel. E un băiat echilibrat. Sunt lucruri care personal și pe mine mă deranjează, mai ales dacă scorul nu e în favoarea mea și altcineva trage de timp. Abordarea lui a fost cam de jucător nu de antrenor. Dacă a fost gândită înseamnă că știe ce știe, dacă nu, se mai întâmplă”.

Care ar fi marele avantaj al lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova

„Briliantul” consideră că în evoluțiile foarte bune ale oltenilor de până acum în acest sezon a contat enorm faptul că antrenorul a primit libertate totală de la conducerea clubului în ceea ce privește alcătuirea lotului de jucători și gestionarea situațiilor din vestiar.

„Craiova a arătat un joc modern, peste nivelul campionatului. Mi se pare o echipă mult mai concentrată față de anii precedenți, știe ce vrea și care e obiectivul. Sperăm să rămână așa, liniștea asta și unitatea în Bănie. De obicei, oltenii fac ce fac și își strigă singuri treburile.

Marele avantaj pe care îl are Mirel Rădoi este că patronul și administrația, toți cei care sunt la echipă, i-au dat mână liberă. L-a făcut să fie suveran acolo și ceea ce trebuie în vestiar, iar ceilalți nu au ce să facă. A eliminat comunicarea directă dintre jucători și patroni și totul trece prin el. Se vede pentru că reușește să stăpânească vestiarul la modul pe care el îl vrea.

Mora mi-a plăcut foarte mult pentru incursiunile pe care le-a avut aseară în atac. Un jucător cu o capacitate de efort incredibilă. Cu acest sistem, Craiova l-a descoperit pe Mora care acoperă foarte bine acest post de fundaș – extremă. În partea cealaltă e Bancu, pe care îl știm.

Mora a început să joace ce trebuie. Bancu joacă de ceva ani cam același nivel. Este cel mai constant jucător român din campionatul nostru fără doar și poate”, a concluzionat Adrian Mutu.