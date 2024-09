Adi Mutu a analizat transferul lui Alex Cicâldău la Craiova. „Ciorbă reîncălzită? Păi uitați-vă la Mitriță!”. Ce șanse dă oltenilor la titlu

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Alexandru Cicâldău în ultima zi de mercato. Adi Mutu a analizat la sânge transferul internaționalului român la gruparea din Bănie, despre care spune că este favorită să câștige titlul din SuperLiga.

Adi Mutu a analizat transferul lui Alex Cicâldău la Craiova. „Ciorbă reîncălzită? Păi uitați-vă la Mitriță!”

de la Galatasaray. Adi Mutu spune că internaționalul român a luat o decizie inspirată în ultima zi de mercato, deoarece are nevoie de minute în această etapă din cariera lui.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” e sigur că Mihai Rotaru a dat lovitura cu transferul lui Alexandru Cicâldău la . Adi Mutu a vorbit despre strategia oltenilor la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

„Un transfer bun pentru Cicâldău, care poate să devină o soluție pentru națională dacă are evoluții bune. Cred că avea nevoie să joace, nu am crezut niciodată că se va duce la Petrolul. Știam afecțiunea pe care Mihai Rotaru o are față de el.

ADVERTISEMENT

Are nevoie să joace, să prindă din nou încredere în forțele proprii. Ciorbă reîncălzită? Păi uitați-vă la Mitriță! Și el a fost la un moment dat o ciorbă reîncălzită de Mihai Rotaru și uite lozul câștigător.

Nu e primul exemplu pe care Mihai Rotaru îl face la Craiova. Ne-a arătat de-a lungul timpului că jucătorii care au fost cu el au tot timpul ușa deschisă, atunci când vor să vină înapoi. Cicâldău încă are vârsta necesară să își revină și să devină un jucător bun pentru națională”, a spus Adi Mutu.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu, despre șansele Universității Craiova la titlu: „Cea mai puternică”

„Briliantul” a vorbit și despre șansele „alb-albaștrilor” la titlul din SuperLiga: „Rotaru îi dă o șansă, Lucescu îi dă alte șanse. Are doi oameni care au revitalizat jucători de-a lungul timpului.

Mihai Rotaru a luat niște jucători de tineri și ține la ei, iar eu spun că face bine. Acești jucători au valoare, Cicâldău e un jucător valoros. Ieri mă uitam cu mândrie, pentru că 9 jucători pe bancă și șase titulari din România – Lituania i-am avut la U21.

ADVERTISEMENT

Ieri jucam cu Finlanda la U21, primul meci la națională în urmă cu trei ani. Nu e meritul meu, e și meritul lui Mirel Rădoi, toți am pus o părămidă. Craiova e cea mai puternică echipă în momentul de față. Eu zic că e favorită la titlu”.