Adi Mutu a dat verdictul după CFR – Rapid 1-0. „E un transfer ratat!”. Exclusiv

Fostele echipe antrenate de Adrian Mutu, CFR Cluj și Rapid, s-au întâlnit vineri seara în Gruia, în derby-ul feroviar al etapei a 2-a din play-off. Gazdele s-au impus la limită, scor 1-0, după un meci în care au condus ostilitățile și au avut foarte multe ocazii uriașe. „Briliantul” a remarcat forma echipei lui Pancu. Cât despre Rapid, Mutu spune că ofensiva giuleștenilor scârțâie. A arătat cu degetul către un „transfer ratat”.

Ce spune Adi Mutu după CFR – Rapid 1-0 despre un atacant al bucureștenilor: „E un transfer ratat!”

CFR Cluj a obținut trei puncte uriașe în meciul cu Rapid București, într-un meci echilibrat, decis de golul lui Korenica din minutul 78. Partida a fost una destul de spectaculoasă, cu ambele echipe bine organizate defensiv și destul de multe ocazii clare de gol. Gazdele au avut inițiativa în prima repriză, însă au fost neinspirate în fața porții lui Aioani.

Într-o intervenție video la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu, 47 de ani, a remarcat forma și prestația gazdelor. În opinia sa, . Dincolo, despre Rapid, „Briliantul” spune că este o formație care duce mingea până în preajma careului, dar de acolo lipsesc jucătorii care pot face diferența.

Adi Mutu a vorbit apoi strict despre atacanții pe care Costel Gâlcă îi are în lot. Despre Daniel Paraschiv, 26 de ani, venit în iarnă, Mutu spune că acesta nu este obișnuit încă să joace la echipe din țară cu pretenții. „Briliantul” a fost mult mai dur cu bosniacul Elvir Koljic. Acesta traversează o secetă de goluri acută. Mutu îl consideră un transfer ratat.

„Cred că Paraschiv este într-o perioadă de adaptare la Rapid. Până acum, el în România nu a jucat la echipe importante. Cât despre Koljic, acesta a trecut pe la echipe importante și, așa cum vorbeam de el acum câteva luni, se dovedește că e un transfer neinspirat. (n.r. Este Koljic un transfer ratat după părerea ta?) Da, pentru că nu a ajutat Rapidul la pretențiile și speranțele pe care și le-au pus în el suporterii și clubul.

El nici la Craiova nu a avut perioade în care să marcheze pe bandă rulantă. Cu toate acestea, s-a pus multă încredere în el, dar din păcat el nu a dovedit acest lucru. Dacă nu mă înșel, cred că are 20 de meciuri fără gol. Nu face nicio diferență când intră. Un atacant, când ajunge la 20 de meciuri fără gol, asta e ceva rău”, a spus Mutu.

Adi Mutu remarcă penuria de atacanți din Superliga. Sfat pentru Rapid

Adrian Mutu a mai spus că . Acesta critică strategia giuleștenilor de la începutul anului: „Eu cred că, la începutul anului, așa cum au creionat echipa, nu le-a ieșit. Mă refer la compartimentul ofensiv, acolo unde trebuia îmbunătățit”.

„Briliantul” a tras apoi o concluzie tristă, aceea că SuperLiga duce lipsă de marcatori. El a remarcat că Florin Tănase de la FCSB este unul dintre golgheterii campionatului, deși evoluează pe poziția de mijlocaș central.