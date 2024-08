Adi Mutu a dezvăluit cum s-a simțit pe Giulești la Rapid – Sepsi. „Mi-am dorit să nu fiu ăla ghinionist”. Ce crede de „demisia” lui Lennon

în a patra rundă a SuperLigii, într-un duel tare pe hârtie. „Briliantul“ s-a aflat în tribunele stadionului din Giulești, acolo unde a simțit meciul din atmosfera de vis creionată de suporteri.

Cum s-a simțit Mutu la Rapid – Sepsi 2-2

Adrian Mutu a dezvăluit cum s-a simțit în tribunele de pe Giulești la meciul slab al Rapidului cu Sepsi. Rapidiștii nu au arătat forță, iar sistemul pare că nu funcționează, conform „Briliantului“, care a fost tehnicianul lor pentru o perioadă lungă.

„Atmosfera, ca întotdeauna, frumoasă. Echipa nu s-a ridicat la nivelul fanilor. Nu mai trebuie să comentez eu, ați văzut și voi. Știm că jocul n-a fost unul cum ne-am fi așteptat cu toții. A suferi e mult spus.

Am rămas un fan al echipei după un an și opt luni cât am fost antrenorul ei. Am venit prima oară pe stadion după o perioadă de un an și ceva de când am lăsat Rapid. Mi-ar fi plăcut să câștige, nu să fiu eu cel ghinionist.

Ori Sepsi a jucat foarte bine, și mi-au plăcut foarte mult, au o echipă foarte bună și antrenor bun. Ori Rapid a jucat foarte prost. Lăsând diferența când te uiți la posesie, Rapid mi s-a părut că nu a avut forță să atace. Nu au avut atac în a doua repriză.

Am fost acolo, am văzut neputință pe faza ofensivă. E îngrijorător. Încă o dată, spun că s-a jucat 5-3-2, interpretarea nu a fost ce trebuie. Să îi răspund și lui Șumi, că suportul fundașilor centrali e clar de nevoie“, a spus Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Mutu despre demisia lui Neil Lennon

Neil Lennon a fost deja încurajat de suporterii de pe stadion să demisioneze, mult dintre ei scandând acest slogan. De asemenea, aproape , cel care a negociat în vară cu Rapid.

„Nu știu care e treaba. Rezultatele nu îl confirmă. Nu îi dau puncte de rezistență. Nu știu ceea ce gândește clubul. Da, nu pot să îți răspund exact așa. Uite-l și pe Șumi. Am auzit, eram acolo, dar n-am văzut reacția lui. Echipa are nevoie de altceva, din punct de vedere tehnico-tactic“, a mai spus Mutu.

Neil Lennon pare că are o perioadă foarte grea la Rapid, după ce s-au vehiculat foarte multe controverse despre el. Nord-irlandezul a fost acuzat că ar fi urinat la antrenament pe marginea terenului, dar și că ar fi petrecut până în toiul nopții într-un pub, cu mult alcool.

