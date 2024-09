Adi Mutu a dezvăluit în direct salariul lui Alex Mitriță la Craiova. E cel mai bine plătit fotbalist din SuperLiga! Cine-l poate depăși

Deși avea deja oferte pe masă din străinătate după un sezon magnific în SuperLiga României, Alexandru Mitriță a rămas la Universitatea Craiova, fotbalistul primind un contract uriaș din partea patronului Mihai Rotaru. El a devenit cel mai bine plătit jucător din campionatul românesc.

Alexandru Mitriță, salariu uriaș la Universitatea Craiova

Ajuns la vârsta de 29 de ani, Alexandru Mitriță a revenit la Universitatea Craiova în vara anului 2023, el fiind liber de contract după despărțirea de americanii de la New York City FC. Fotbalistul român a mai jucat în acest timp la PAOK și Al-Raed, sub comanda lui Răzvan Lucescu, respectiv Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

În sezonul trecut, Mitriță a avut niște cifre incredibile la revenirea în SuperLiga României, reușind să marcheze 16 goluri și să ofere 14 pase decisive în 40 de apariții pentru formația din Bănie. Acesta evoluții l-au convins pe Mihai Rotaru să îi prelungească contractul și să îi ofere acestuia un salariu de aproximativ 60 de mii de euro pe lună.

Adrian Mutu a dezvăluit și el la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI suma uriașă pe care internaționalul român o va încasa la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„Mitriță are 2 milioane 800 de euro pe 4 ani din ce am auzit eu la patron”, a spus Adrian Mutu.

Alexandru Mitriță a revenit cu gol la naționala României

Alexandru Mitriță a revenit în circuitul primei reprezentative de fotbal a României, el fiind convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo și Lituania, din Liga Națiunilor. Acesta a evoluat 5 minute în partida câștigată de România cu 3-0 în Kosovo și 21 de minute în , când .

ADVERTISEMENT

Imediat după gol, Mitriță a fugit la selecționerul Mircea Lucescu și , mulțumindu-i indirect pentru șansa pe care i-a oferit-o la echipa națională. 19 selecții și 3 goluri are acesta la naționala României.

„Talentul este capricios din toate punctele de vedere. Dacă tu ca conducător nu înțelegi lucrul ăsta, pierzi niște jucători foarte valoroși. Atunci, am vorbit și cu Răzvan (n.r. Răzvan Lucescu), mi l-a descris așa cum este, am luat decizia să îl aduc la echipa națională, chiar dacă comportamentul lui nu a fost cel mai bun la echipa națională. Am avut o discuție cu el și înainte de joc și mi-a spus că niciodată nu va mai face greșeala să creeze probleme la echipa națională, că e rezervă sau titular.

ADVERTISEMENT

Gestul lui mi se pare extraordinar, recunoștința e povara cel mai greu de purtat. Vedeți oameni care ar trebui să fie recunoscători și se duc pe partea cealaltă a străzii, să nu te întâlnească pentru că le e jenă. Lucrurile nu sunt așa. Trebuie să ai un caracter puternic să poți să îți demonstrezi recunoștința. El a făcut acest lucru și mi-am dat seama că are un caracter puternic.

A venit la mine, m-a îmbrățișat și mi-a zis: > Este un tip emotiv și toți tipii emotivi dau această impresie de aroganță. Trebuie să ai capacitatea să-i înțelegi și există întotdeauna pericolul să pierzi anumiți oameni considerându-i altfel decât sunt”, a încheiat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

SALARIUL FABULOS al lui Alex Mitrita la U Craiova | Cati BANI ii da Rotaru