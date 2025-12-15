Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la 10 puncte de primul loc, tot are șanse. Important e să intre”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

După startul nefast din acest sezon, FCSB are ca obiectiv calificarea în play-off. Ținând cont de rezultatele înregistrate în etapa 20, gruparea „roș-albastră” are mare nevoie de un succes în partida cu Unirea Slobozia, care se va disputa luni seară, la Clinceni. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a analizat situația campioanei.

Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului

După partida cu Unirea Slobozia, FCSB va întâlni două echipe aflate pe loc de play-off, Rapid și FC Argeș, iar în cazul în care campioana ar înregistra o serie pozitivă, ar putea să ajungă în top 6. Adrian Mutu s-a pronunțat cu privire la situația grupării „roș-albastre”. „În acest moment, U Cluj și Oțelul sunt la 30 de puncte, pe locurile 6, respectiv 7. FCSB se află la 5 puncte în urmă, cu un meci în minus și normal ar fi să câștige cu Slobozia.

ADVERTISEMENT

Dacă nici acum nu câștigi, deja se îngroașă. După aceea, ai două meciuri foarte grele (n.r. cu Rapid și FC Argeș), dar, în același timp, poți recupera 6 puncte. Ei au moral bun acum după Feyenoord. (n.r. ) Nu contează, ei nu au avut probleme cu celelalte contracandidate, cele mai mari probleme au fost acolo, la ei”, a afirmat fostul mare atacant la FANATIK SUPERLIGA.

Cât de mult ar conta distanța dintre FCSB și lider la intrarea în play-off?

Adrian Mutu e de părere că obiectivul principal al FCSB-ului ar trebui să fie prezența în play-off, indiferent de locul ocupat sau de distanța față de lider. „Lor nici nu le trebuie să termine sezonul regulat pe locul 2-3. Pot intra în play-off și la 10 puncte de primul loc, tot au șanse. Important e să intre.

ADVERTISEMENT

Dacă învingi Slobozia, faci 28 de puncte, ești la 2 puncte de play-off. Apoi, joci cu Rapid, contracandidată directă la play-off, dacă îi bați, faci 31 de puncte. Apoi, te duci la Pitești, care dacă pierde (n.r. cu Oțelul) rămâne la 34 de puncte, dacă învingi ești la egalitate cu ei. Pentru FCSB urmează trei meciuri, dacă le câștigă, au șansa să recupereze. Eu zic că le câștigă sau, cel puțin, au mari șanse”, a declarat „Briliantul” în exclusivitate pentru FANATIK. .

ADVERTISEMENT