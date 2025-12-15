Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. „Și dacă intră la 10 puncte de primul loc, tot are șanse. Important e să intre”. Exclusiv

Adrian Mutu a analizat situația în care se află FCSB în Superliga și s-a pronunțat cu privire la șansele pe care campioana le are de a se califica în play-off.
Bogdan Mariș
15.12.2025 | 11:45
Adi Mutu a facut calculele de playoff ale FCSBului Si daca intra la 10 puncte de primul loc tot are sanse Important e sa intre Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După startul nefast din acest sezon, FCSB are ca obiectiv calificarea în play-off. Ținând cont de rezultatele înregistrate în etapa 20, gruparea „roș-albastră” are mare nevoie de un succes în partida cu Unirea Slobozia, care se va disputa luni seară, la Clinceni. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a analizat situația campioanei.

Adi Mutu a făcut calculele de play-off ale FCSB-ului

După partida cu Unirea Slobozia, FCSB va întâlni două echipe aflate pe loc de play-off, Rapid și FC Argeș, iar în cazul în care campioana ar înregistra o serie pozitivă, ar putea să ajungă în top 6. Adrian Mutu s-a pronunțat cu privire la situația grupării „roș-albastre”. „În acest moment, U Cluj și Oțelul sunt la 30 de puncte, pe locurile 6, respectiv 7. FCSB se află la 5 puncte în urmă, cu un meci în minus și normal ar fi să câștige cu Slobozia.

ADVERTISEMENT

Dacă nici acum nu câștigi, deja se îngroașă. După aceea, ai două meciuri foarte grele (n.r. cu Rapid și FC Argeș), dar, în același timp, poți recupera 6 puncte. Ei au moral bun acum după Feyenoord. (n.r. e o etapă care a dezavantajat FCSB-ul) Nu contează, ei nu au avut probleme cu celelalte contracandidate, cele mai mari probleme au fost acolo, la ei”, a afirmat fostul mare atacant la FANATIK SUPERLIGA.

Cât de mult ar conta distanța dintre FCSB și lider la intrarea în play-off?

Adrian Mutu e de părere că obiectivul principal al FCSB-ului ar trebui să fie prezența în play-off, indiferent de locul ocupat sau de distanța față de lider. „Lor nici nu le trebuie să termine sezonul regulat pe locul 2-3. Pot intra în play-off și la 10 puncte de primul loc, tot au șanse. Important e să intre.

ADVERTISEMENT
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie...
Digi24.ro
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor

Dacă învingi Slobozia, faci 28 de puncte, ești la 2 puncte de play-off. Apoi, joci cu Rapid, contracandidată directă la play-off, dacă îi bați, faci 31 de puncte. Apoi, te duci la Pitești, care dacă pierde (n.r. cu Oțelul) rămâne la 34 de puncte, dacă învingi ești la egalitate cu ei. Pentru FCSB urmează trei meciuri, dacă le câștigă, au șansa să recupereze. Eu zic că le câștigă sau, cel puțin, au mari șanse”, a declarat „Briliantul” în exclusivitate pentru FANATIK. Adrian Mutu a analizat în cadrul emisiunii și situația de la Dinamo.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață

VEŞTI PROASTE pentru FCSB după etapa 20 din SuperLiga. CALCULELE lui Adi Mutu la play-off

Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred...
Fanatik
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la titlu”
Fanatik SuperLiga, luni, 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 15 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după FC Hermannstadt – Universitatea Craiova
Gigi Mustață a vorbit despre acuzele care i se aduc: „E mai greu...
Fanatik
Gigi Mustață a vorbit despre acuzele care i se aduc: „E mai greu să fiu cumpărat de Gigi Becali. Și nu doar de el”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu...
iamsport.ro
Fostul apropiat al lui Becali, atac necruțător: 'Gigi, nu pot să țin cu tine cât trăiesc, îți bați joc de oameni, ești hoț, pușcăriaș, ai furat țara! Pentru mine ești zero, nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!