Adi Mutu a făcut calculele la titlu după primele meciuri din play-off. „E o echipă periculoasă”. Ce spune despre Dinamo și Rapid

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre Deși Universitatea Craiova era văzută de marii specialiști drept principala favorită la campionat, „Briliantul” are o altă favorită. Din etapa a doua a play-off-ului mai e însă de jucat un meci FC Argeș – U Cluj, sâmbătă, 21 martie, de la ora 20:30.

Cine e favorita la titlu în opinia lui Adrian Mutu

Fost antrenor la Rapid și CFR Cluj, Adrian Mutu privește relaxat lupta la titlu din SuperLiga. Înainte de FC Argeș – Universitatea Cluj, ultimul meci din etapa a 2-a a play-off-ului, Universitatea Craiova e pe locul 1, cu 33 de puncte, cu două mai multe decât Rapid. „Îmi place Biliboc. Sub comanda lui Pancu e un alt jucător. Aseară, până la gol, mă întrebam unde e. Mă așteptam la mai mult de la el la forma arătată în ultimele meciuri. Nici n-am terminat bine la rampă, pentru că a primit o pasă foarte bună de la Muhar și a șutat excelent din unghiul ăla, și pe presiune, cu piciorul stâng, a șutat extraordinar în colțul lung, făcându-i viața grea lui Aioani, care a respins în centru.

ADVERTISEMENT

CFR a meritat fără dubii victoria aseară pe ce a arătat pe tot parcursul meciului. A arătat că e echipa mai bună și mai periculoasă. A ratat ocazii monumentale prin Muhai, prin Aliev. Rapid a avut noroc în prima repriză. Altfel, scorul putea fi mai mare. CFR e o candidată la titlu. E o echipă care are în momentul ăsta o forță importantă. E o echipă matură, periculoasă, o echipă care se apără foarte bine și știe să atace. În schimb, Rapid și Dinamo, de câte ori intră în play-off, le văd echipe timide. Parcă nu sunt pregătite pentru meciuri de genul ăsta. Nu doar mental, ci și calitativ”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Critici pentru Rapid și Dinamo

Fost antrenor la Rapid și fost jucător și conducător la Dinamo, Adi Mutu este extrem de dezamăgit de ce vede la echipele bucureștene din play-off. „Briliantul” știe ce le lipsește celor două pentru a se bate la campionat. „Dacă era sezon regulat, acolo Rapid avea o constanță și a făcut rezultat, reușind să stea acolo sus. Dar din păcate pentru ei, la noi se joacă play-off și play-out și în play-off joci cu echipele cele mai bune. În anii precedenți, era de înțeles. Abia promovase, era o echipă în formare, dar acum are ani buni și ar fi trebuit să fie o echipă care arată mai multă forță cu echipele fruntașe, în play-off. La fel și la Dinamo. Aceeași echipă constantă, joc bun, dar macină echipele inferioare, nu echipele de aceeași valoare sau mai bune, adică în play-off. Aici, Dinamo scârțâie, la fel ca în anii precedenți.

ADVERTISEMENT

Cum se aseamănă aceste două echipe: au un joc bun, pragmatic, matur, dar nu au forță în partea ofensivă. În schimb, ce vezi la celelalte echipe? La Craiova vezi Baiaram, Nsimba, la CFR vezi Cordea, Korenica, Alibek. Vezi jucători care iau acțiuni pe cont propriu și care fac diferența lângă careu și creează situații periculoase de gol.

ADVERTISEMENT

La Rapid, în afară de Petrila, care mai ia acțiuni pe cont propriu, și Dobre, atunci când vin centrările parcă nu e nimeni în careu. Aștepți să vină Pașcanu sus ca să aibă o fază periculoasă. Aici e un semnal de alarmă de foarte mult timp. În ianuarie trebuiau să intervină și să facă un transfer important. Trebuia să te duci să iei un atacant foarte bun, să dai bani. Doar acest transfer îi trebuia și Rapid arăta altfel”, a adăugat antrenorul în vârstă de 47 de ani.

Laude pentru Daniel Pancu

Adrian Mutu a avut numai cuvinte de laudă pentru prietenul „Pancu a luat o echipă în degringoladă totală. Fiind și prima lui echipă importantă din carieră a reușit nu doar să o aducă pe linia de plutire, ci și să o transforme într-o candidată la titlu. Acum câteva luni părea imposibil, că era pe locurile 12-13. Normal că are un merit foarte mare. A găsit acolo angrenajul perfect. A găsit PIN-ul la jucători. Dacă va fi ajutat și financiar, așa cum promite domnul Varga, CFR va fi o echipă cu pretenții și sezonul viitor și în cupele europene”, a conchis Mutu.

ADVERTISEMENT