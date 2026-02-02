Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adi Mutu a găsit cea mai mare problemă la FCSB. „E pentru prima oară în ultimii 5 ani”. Exclusiv

Adi Mutu a urmărit-o pe FCSB și a tras câteva concluzii importante. Verdictul „Briliantului” după victoria bucureștenilor cu 1-0 în fața celor de la Csikszereda.
Mihai Dragomir
02.02.2026 | 19:00
Adrian Mutu a văzut situația FCSB-ului și a numit cea mai mare problemă a bucureștenilor. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB nu renunță la play-off și vrea o serie de victorii consecutive până la finalul sezonului regulat. Adrian Mutu i-a văzut pe bucureșteni în meciul cu Csikszereda și a spus punctele tari, dar și punctele slabe ale echipei.

Cum a caracterizat-o Adrian Mutu pe FCSB după 1-0 cu Csikszereda

O victorie extrem de importantă, asta se poate spune despre rezultatul bifat de FCSB cu Csikszereda. Bucureștenii s-au impus duminică seară cu 1-0 în etapa 24 din SuperLiga.

Adrian Mutu a urmărit jocul de pe Arena Națională, și chiar dacă toate cele 3 puncte au rămas în contul FCSB-ului, fostul mare atacant român nu a văzut o echipă sigură, relaxată, ci una tensionată și crispată.

„Mi s-a părut o echipă plină de tensiune. Crispare, repezeală în tot ce făceau pentru a rezolva repede meciul. A fost un meci capital pentru poziția foarte dificilă în care se află, accederea în play-off. Mi-au plăcut Olaru, Cisotti, Tănase, au fost cam cei mai activi pe durata întregului meci!”, a spus inițial Adrian Mutu.

Marele avantaj identificat de Adrian Mutu la FCSB acum

Adrian Mutu a semnalat primul mare plus la FCSB odată cu ultima decizie a lui Gigi Becali. „Briliantul” a lăudat folosirea tânărului Matei Popa în poartă, cel care a a avut un debut admirabil, pentru a avea cei mai buni seniori în teren.

„Sincer, cred că până acum, FCSB nu a fost niciodată încurcată de underi. A cam avut cei mai buni underi, care jucau titular. Este un sezon în care underul nu se ridică la nivelul așteptărilor pe care le aveau. Punându-l pe Matei în poartă, pot avea acum cei mai buni 10 jucători pe teren. Este un avantaj în acest moment!”, a mai spus Mutu.

Problema majoră a FCSB-ului. Semnalul de alarmă tras de Adi Mutu

Totuși, Mutu nu s-a abținut să nu sublinieze faptul că FCSB nu a avut în acest sezon un jucător under care să joace constant și să confirme, așa cum echipa avea în sezoanele precedente. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii mulți ani când bucureștenii nu se află în primele 6 în această perioadă a sezonului.

„E primul sezon în ultimii 5 ani în care FCSB se regăsește în situația asta. Când eram la U21, aveam la echipa națională mulți jucători de la FCSB care erau titulari oricum. Nu au underul pe care îl doresc și se vede. Crisparea pe care am văzut-o rămâne. E presiune mare și există și frica de a nu ajunge în play-off, care se pare că devine o realitate. Au 34 de puncte, iar acum îi încurcă echipele din față care au câștigat”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adi Mutu a găsit cea mai mare problemă la FCSB

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
