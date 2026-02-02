Adi Mutu a găsit cea mai mare problemă la FCSB. „E pentru prima oară în ultimii 5 ani”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB nu renunță la play-off și vrea o serie de victorii consecutive până la finalul sezonului regulat. Adrian Mutu i-a văzut pe bucureșteni în meciul cu Csikszereda și a spus punctele tari, dar și punctele slabe ale echipei.

Cum a caracterizat-o Adrian Mutu pe FCSB după 1-0 cu Csikszereda

O victorie extrem de importantă, asta se poate spune despre rezultatul bifat de FCSB cu Csikszereda. Bucureștenii s-au impus duminică seară cu 1-0 în etapa 24 din SuperLiga.

Adrian Mutu a urmărit jocul de pe Arena Națională, și chiar dacă toate cele 3 puncte au rămas în contul FCSB-ului, fostul mare atacant român nu a văzut o echipă sigură, relaxată, ci una tensionată și crispată.

„Mi s-a părut o echipă plină de tensiune. Crispare, repezeală în tot ce făceau pentru a rezolva repede meciul. A fost un meci capital pentru poziția foarte dificilă în care se află, accederea în play-off. Mi-au plăcut Olaru, Cisotti, Tănase, au fost cam cei mai activi pe durata întregului meci!”, a spus inițial Adrian Mutu.

Marele avantaj identificat de Adrian Mutu la FCSB acum

Adrian Mutu a semnalat primul mare plus la FCSB odată cu ultima decizie a lui Gigi Becali. „Briliantul” a lăudat folosirea tânărului Matei Popa în poartă, pentru a avea cei mai buni seniori în teren.

„Sincer, cred că până acum, FCSB nu a fost niciodată încurcată de underi. A cam avut cei mai buni underi, care jucau titular. Este un sezon în care underul nu se ridică la nivelul așteptărilor pe care le aveau. Punându-l pe Matei în poartă, pot avea acum cei mai buni 10 jucători pe teren. Este un avantaj în acest moment!”, a mai spus Mutu.

Problema majoră a FCSB-ului. Semnalul de alarmă tras de Adi Mutu

Totuși, Mutu nu s-a abținut să nu sublinieze faptul că , așa cum echipa avea în sezoanele precedente. De asemenea, este pentru prima dată în ultimii mulți ani când bucureștenii nu se află în primele 6 în această perioadă a sezonului.

„E primul sezon în ultimii 5 ani în care FCSB se regăsește în situația asta. Când eram la U21, aveam la echipa națională mulți jucători de la FCSB care erau titulari oricum. Nu au underul pe care îl doresc și se vede. Crisparea pe care am văzut-o rămâne. E presiune mare și există și frica de a nu ajunge în play-off, care se pare că devine o realitate. Au 34 de puncte, iar acum îi încurcă echipele din față care au câștigat”, a mai spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.