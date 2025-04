Adi Mutu a luat „foc” în direct după interviul apărut în Marea Britanie: „Invenții! Jumătate din ce a apărut acolo nu sunt lucruri spuse de mine”. Ce le pregătește englezilor

Adrian Mutu a avut o carieră de fotbalist fantastică, „Briliantul” a reacționat dur în urma , acuzând că mai mult de jumătate din material este o invenție.

Adrian Mutu i-a desființat pe jurnaliștii britanici

Publicația britanică a oferit cititorilor săi zilele trecute un interviu cu Adrian Mutu, în care fostul mare fotbalist român își exprima regretul legat de episodul în care a luat substanțe interzise.

În direct la „DON Mutu”, actualul tehnician român a negat materialul englezilor. Mutu a dezvăluit că singura parte care este conformă cu declarațiile sale este cea în care a vorbit despre balonul de aur, urmând să ia măsuri drastice în legătură cu interviul respectiv.

„O să aflați în câteva zile!”

„Adi, de la ultimul nostru dialog aici, la Don Mutu, a apărut un interviu foarte interesant al tău în presa din Marea Britanie. Tu, de obicei, nu vorbeai cu ziariștii din Marea Britanie!”, a spus moderatorul Cristi Coste.

„Da, și nici nu vreau să vorbesc acum, pentru că e un lucru care Cristi… O să aflați în câteva zile”, a răspuns inițial Adrian Mutu. „Eram curios cum te-au convins. Atât eram curios”, a insistat Cristi Coste.

„Sunt multe invenții și multe vorbe puse în gura interlocutorului!”

„Cum m-au convins? După o insistență de trei luni de zile, de obicei, așa cum nu ofer interviul în presa din Anglia, pentru că interviurile nu sunt tratate așa cum ar trebui.

Sunt multe invenții și multe vorbe spuse, puse în gura interlocutorului, ca să zic așa, pentru a căuta senzațional. Ceea ce s-a întâmplat și în ultimul interviu și voi lua măsuri!”, a explicat Adrian Mutu.

„Greșeala mea că totuși am avut încredere în ei!”

„Adică au apărut lucruri pe care tu nu le-ai spus, vrei să ne transmiți de fapt”, a intervenit moderatorul emisiunii. „Da, da. Jumătate din interviul ăla nu era un lucru spus de mine.

Se merge pe căutarea senzaționalului și pentru a face ceva ce… în trei luni de zile am negociat un lucru, am vorbit despre un lucru și s-a întâmplat cu totul altceva. Greșeala mea că totuși am avut încredere în ei. Știam cum e!”, a spus „Briliantul”.

„A fost întrebarea dacă puteam să câștig balonul de aur și am spus da!”

„Din tot interviul e adevărat faptul că ți-ai dorit întotdeauna balonul de aur?”, a întrebat pe final Cristi Coste. „Da. A fost întrebarea dacă puteam să câștig balonul de aur și am spus da, aș fi putut pentru că am fost doi ani în primii douăzeci.

Ați dat și voi o dată chiar la FANATIK. Da. Atât a fost răspunsul meu. Ce s-a scris? Din nou… și aici să încheiem pentru că ți-am spus să le pregătesc ceva ca să spun așa. Sunt multe cuvinte puse acolo. Adică e o ficțiune, nu e un interviu pe care l-am dat”, a concluzionat fostul mare internațional român la „DON Mutu”.