Adi Mutu a povestit cum s-a ales cu prima poreclă: “Am mâncat până mi s-a făcut rău”. Ce spune despre fiul său, fotbalist la Rapid

Adrian Mutu se află pe locul doi în SuperLiga cu Rapid, iar „alb-vișiniii” l-au cucerit și pe fiul său cel mic, Tiago, care a început fotbalul la juniorii clubului.

Adrian Mutu a vorbit despre „transferul” fiului său la Rapid: „Joacă de o lună și ceva”

Adrian Mutu a vorbit despre decizia de a-l da pe Tiago să facă fotbal la Rapid , al jurnalistului Cătălin Oprișan: „Fiul meu, Tiago, joacă de o lună și ceva la Rapid. Îmi calcă pe urme când o să joace la o echipă din Liga 1”.

Tiago a „arestat” tricoul cu numărul zece și chiar fredonează cântecele galeriei Rapidului. De altfel, puștiul a sărbătorit victoria cu FCSB în fața peluzei alături de jucători și tatăl său. „L-am adus la antrenamente de vreo două săptămâni pe Tiago. E mic, dar îi place, e înnebunit după fotbal. Face de două ori pe săptămână, dar el ar vrea zilnic. Toată ziua cere doar mingea. Când ajungem acasă, chiar și după antrenament, sare pe mine, «Hai, facem un fotbal?». Abia îl domolesc”, mai povestise Adrian Mutu.

Antrenorul „giuleștenilor” consideră că în Giulești este o adevărată familie: „La Rapid avem o atmosferă extraordinară. jucătorii, plus noi staff-ul și administrativul și șoferii. E o atmosferă incredibilă”.

Fostul mare fotbalist a dezvăluit și cum încerca să îl motiveze tatăl său și cât de critic era cu evoluțiile sale: „Știi cum îmi făcea tata? Dacă joci la o echipă de Liga a doua e bine. Apoi când am ajuns la FC Argeș îmi zicea: ‘A, dacă joci titular, nu așa!’.

Apoi: ‘Dacă joci la una din București și pentru România’. Am ajuns și la națională, apoi că să ajung afară. M-am transferat la Inter. Eram coleg cu Ronaldo. I-am zis: ‘Băi, unde vrei să mai joc? Am ajuns la Inter!’”.

Cum și-a căpătat Adrian Mutu prima poreclă din fotbal: „Brontozaur”. „Aveam 8 ani”

Adrian Mutu a povestit unele dintre cele mai frumoase întâmplări din cartea sa. Fostul atacant și-a adus aminte de perioada în care a început fotbalul la Pitești: „Adi Mutu a vorbit și despre prima poreclă pe care a avut-o: „Brontozaur”. „Aveam 8 ani. Mâncam la cantină și pe vremea aia rupeam grișul cu lapte, care era o delicatesă. Cum era pâinea cu ceai și cu gem”.

Venea carnea în niște căni de aluminiu. Am mâncat până mi-au venit rău! Vreo 4-5-6. Mănânci mult, bă, ca un brontozaur! Și de la > mi-au spus >. Apoi pe la zece ani ne-am dus la un turneu la Odessa mi-au zis > și așa a rămas până mi-am terminat junioratul”.

Adrian Mutu, despre perioada alături de Cosmin Contra la Petrolul

Adrian Mutu a vorbit și despre atmosfera excelentă pe care a avut-o atât la Dinamo, cât și acum la Rapid sau la Petrolul: „Și la Petrolul am avut cu Cosmin Contra. Păi știi ce făceam? Ăștia nu erau sănătoși la cap.

Niște nebuni. Era Geraldo, Teixeira. Luau petarde și dădeau în autocar. Sărea ăla se speria, șoferul când îi aruncau sub scaun”.

Mutu a relatat și : „Am venit odată cu dicţionarul. E celebră. Am venit, am luat un dicţionar. Am vorbit cu ăştia să-i facem una lui nea Cornel, că ţinea la glumă, nu se supăra pe noi. Ţinea mult la noi.

Aveam şedinţă, eu ţineam dicţionarul şi începe Mister în stilul lui. Trecuseră zece minute şi nu înţelesesem nimic. Când vorbea, pac, mă vede. ‘Ce e cu cartea aia în mână’. ‘Bre, e dicţionar’. ‘Păi şi ce faci cu dicţionarul aici?’. ‘Păi să înţeleg şi eu ce zici’”.