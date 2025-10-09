Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal: „Asta e România. Mulți bagă bățul prin gard”. Exclusiv

Academia de Fotbal „Adrian Mutu”, investiția fostului fotbalist și a lui Paul Nicolau în valoare de 1,5 milioane de euro, a fost acuzată că ocupă ilegal un bun al statului, iar Adrian Mutu ar beneficia de cele mai bune slot-uri de antrenament. Totodată, terenul nu ar fi regulamentar și pentru echipele de rugby ce se antrenează acolo. Ce spune „Briliantul” despre această situație.

Adi Mutu a răbufnit după ultimul scandal legat de Academia de Fotbal „Adrian Mutu”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, . „Briliantul” susține că în zilele următoare va ieși cu un comunicat în care va explica situația pe larg.

Fostul fotbalist e de părere că, din moment ce academia sa este gata, mai multe persoane vor să bage cu „bățul prin gard”. Adrian Mutu invită organele de control pentru verificări, acesta fiind sigur că .

„(n.r. – Care e problema cu Academia? Ce se întâmplă acolo?) Vă spun pe scurt, săptămâna aceasta o să ieșim cu un comunicat în care atingem toate punctele care ne-au fost reproșate. Vă dau două exemple, că nu vreau să divulg prea mult din comunicatul pe care îl vom da.

Echipele CSM și Sportul Studențesc se antrenează de o lună în bază, fără niciun fel de problemă, la orele pe care le-am agreat împreună, cu antrenorii lor, așa că nu e niciun fel de problemă. Acolo mi se reproșează lucrul acesta, dar nu au fost pregătiți să investigheze bine, să vadă că oamenii se antrenează deja acolo de ceva timp. S-au antrenat atunci când s-a putut, terenul avea nevoie de o recepție, abia l-am terminat.

Adrian Mutu: „Nu avem nicio problemă să fim verificați! Am construit o bijuterie de 5 stele și am dat valoare complexului”

Ba mai mult, Adrian Mutu spune că, în opinia sa, nu este nicio problemă dacă autoritățile vor face verificări în perioada următoare, întrucât este sigur că baza sa de pregătire funcționează legal. Briliantul a oferit și o serie de detalii tehnice despre terenul de fotbal.

„Faptul că ei spun că eu nu l-am trasat, sau că nu e regulamentar pentru rugby, iar se înșală. Dacă terenul este lat, așa cum este al nostru, de 68 de metri, rugby-ul are nevoie de minim 64. Dacă am băga liniile în interior, doar un metru ar fi corect față de vestiare și de tot. Ar fi distanțele corecte și totul ar fi perfect regulamentar. Dacă vor să îl traseze, să îl traseze, nu am niciun fel de problemă. Oamenii doar se antrenează acolo, asta vor. Ceilalți au alte terenuri pentru meci.

Lucrurile sunt simple, voi cunoașteți tenta care se dă în anumite momente. Noi suntem conformi, legali. Atât noi, cât și Tei, așa că nu avem niciun fel de problemă să se sesizeze cine vrea și să facă cine vrea”, a mai spus Adrian Mutu.

În plus, fostul atacant al naționalei României este de părere că aceste discuții au apărut deoarece este un nume de referință și s-a căutat un scandal. Adrian Mutu dă asigurări că terenul pe care copiii se antrenează este folosit legal.

„Eu cred că orice faptă bună nu rămâne nepedepsită, asta este România! Sunt mulți oameni care vor să bage bățul prin gard. Când era ce era acolo, nimeni nu spunea nimic, totul mergea așa. Acum, când am făcut o bijuterie de 5 stele și am dat o valoare mare complexului, unii vor să bage bățul prin gard și încep cu astfel de articole. După părerea mea, sunt comandate și rău intenționate.

Noi chiar suntem regulamentari cu totul și nu avem nicio problemă să fim verificați. Vor să bage bijuteria prin noroi, dar nu se poate așa ușor. Repet, noi suntem bine, suntem în regulă. Aș ruga organele de control să-și facă datoria și să ne verifice. Nu există să ocupăm legal terenul, nu există să faci așa. Sunt niște cuvinte aruncate cu superficialitate fără o prea mare responsabilitate. Am avut un dialog cu ziariștii care s-au ocupat de acest articol și le-am spus că nu s-au documentat îndeajuns. Nu sunt pregătiți să intre într-un joc care nu e al lor”, a declarat Adrian Mutu.

Cât a costat Academia Adrian Mutu

Adrian Mutu și partenerul său, cunoscutul Pescobar, au investit sume serioase în academia de fotbal pe care „briliantul” o consideră una de 5 stele. Nu mai puțin de 1,5 milioane de euro a costat proiectul. Academia Adrian Mutu beneficiază de un teren cu gazon de ultimă generație, cu nocturnă, vestiare și multe alte facilități.

„Eu nu copiez pe nimeni. Apreciez ce a făcut Gică acolo și ai văzut câți fotbaliști au ieșit de acolo. Dar se poate face. Merg pe drumul meu, cu lucrurile făcute bine, lucrurile făcute profesionist. Nu așa, doar ca să fie făcute.

Pentru că este numele meu în joc, și nu numai al meu, ci și al lui Paul (n.r. – Paul Nicolau), și al altor persoane implicate alături de mine în acest proiect. Sunt oameni – nu o să le dau numele acum – din alte domenii care chiar apreciază, pentru că proiectul ăsta e mult mai amplu”, a povestit Adrian Mutu.