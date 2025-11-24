Adi Mutu a stat cu ochii pe Chivu în Inter – Milan 0-1! „Nu e bine pentru Cristi că a pierdut toate derby-urile”. Ce legătură are schimbarea lui Calhanoglu cu Turcia – România. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu este de părere că Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a avut parte de ghinion în derby-ul cu cu AC Milan, pierdut cu 0-1.

Adrian Mutu, convins după Inter – AC Milan 0-1: „Cristi Chivu a pierdut nemeritat”

, din etapa a 12-a din Serie A. Unicul gol al meciului a fost înscris de Christian Pulisic, în minutul 54, la capătul unui joc în care „nerazzurri” au ratat numeroase ocazii.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu este de părere că Inter a avut ghinion în „Derby della Madonnina”. „Briliantul” este convins că este singura explicație pentru care execuțiile lui Acerbi, Lautaro Martinez sau Thuram au ricoșat în bară, iar Calhanoglu nu a transformat penalty-ul din minutul 74.

De asemenea, analistul FANATIK a punctat că trei dintre cele patru înfrângere ale lui Cristi Chivu în acest sezon de Serie A au venit în derby-urile, fapt ce poate fi demoralizator.

ADVERTISEMENT

„Am văzut meciul. Eu cred că a pierdut meritat. Am văzut meciul cap-coadă. Inter chiar a jucat un fotbal mai frumos decât Milan, Milan chiar nu a arătat bine deloc. Și totuși a câștigat, a fost mai pragmatică, stilul lui Allegri. Dar cred că Cristi a avut neșansă. Și nu vorbesc de penalty-ul ratat de Calhanoglu, vorbesc de barele pe care le-a avut, de jocul în sine unde Inter a fost mai bună în majoritatea momentelor decât Milan în acest meci.

ADVERTISEMENT

E o înfrângere grea pentru că joci bine și supărarea e mai mare. Este o înfrângere nemeritată. În același timp, e derby care contează pentru toată suflarea din Milano, aici nu e bine. Totuși, rămâne cu satisfacția că Inter a fost mai bună decât Milan. Bine, e doar a patra înfrângere în campionat. Campionatul e lung în Italia și se pot întâmpla multe. Sunt patru înfrângeri în derby-uri. Ai pierdut cu Juventus, Napoli, Inter și Udinese. Nu e bine”, a declarat Adrian Mutu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Chivu, lăudat de Adrian Mutu pentru decizia din derby-ul Inter – AC Milan 0-1

Adrian Mutu a remarcat că Inter a fost echipa mai bună în cele 90 de minute de pe Giuseppe Meazza. Exact același lucru s-a întâmplat și în jocul cu Juventus, pe care „nerazzurri” l-au pierdut pe final.

ADVERTISEMENT

Mai mult, golgheterul naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi, a remarcat personalitatea puternică a lui Cristi Chivu, când i-a înlocuit pe Lautaro Martinez, cel mai bun marcator al echipei, și Hakan Calhanoglu, la 4 minute după ce a ratat de la „11 metri”.

„Mă uitam și la declarațiile lui Cristi după meci, spunea că în meciurile astea trebuie să dea mai mult, să fie mai buni. În Italia se analizează campionatul în meciurile directe cu echipele mari. Dacă pierzi meciurile directe cu aroganță dată de echipele mari, crezând că o să câștige celelalte meciuri, se analizează meciurile directe. Și aici Cristi le-a pierdut pe cele mai importante. Cu Juventus era câștigător cu 2 minute înainte de final. Mai zicea cineva: ‘Băi, ca antrenor trebuie să ai și bulan’. Sunt niște secunde care pot schimba soarta unui antrenor. Dacă scoți secundele cu Juventus, dacă Calhanoglu dădea gol cu Milan și intrau barele alea, altfel era percepția asupra lui Cristi, asupra Interului. Probabil nu s-ar mai fi analizat așa jocul, disecat în fiecare moment. Toată lumea ar fi spus că a fost un sezon extraordinar. Eu cred că nu a depins de Cristi. Ce să-i facă Cristi lui Calhanoglu acolo? Apropo de asta, mă gândeam că l-a scos în minutul 64 pe Lautaro, îmi place asta, îmi place personalitatea lui, nu poți face asta, când am văzut că l-a scos pe Calhanoglu am zis: ‘A început războiul România – Turcia’. Cristi a arătat niște ‘cojones’”, a mai spus Adrian Mutu.

Pe ce loc a căzut Inter după eșecul cu AC Milan

Înfrângerea cu AC Milan, a patra din acest campionat, a coborât-o pe Inter pe locul 4 în Serie A, cu 24 de puncte adunate în 12 etape. Până la finalul anului, Cristi Chivu le va înfrunta în competiția internă pe Pisa, Como, Genoa și Atalanta.

În timp ce, în UEFA Champions League, unde are maximum de puncte după patru etape, se va duela cu Atletico Madrid în deplasare și cu Liverpool pe teren propriu.